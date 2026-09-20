റിയാദ്: യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ച് സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി ശനിയാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള വിമതരുമായുള്ള സംഘർഷം മൂർച്ഛിക്കുകയും ഇറാൻ-സൗദി സംഘർഷത്തിൽ ഒരു പുതിയ പോർമുഖം തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം റിയാദിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആദ്യ ആക്രമണശ്രമമാണിത്.
അതേസമയം, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഖത്തർ (പ്രധാന മധ്യസ്ഥൻ) വഴി വാഷിംഗ്ടണിനെ അറിയിച്ചതായി ഇറാന്റെ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ മേധാവി പറഞ്ഞു. ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തെക്കൻ ലെബനനിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യവും അറിയിച്ചു.
സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദ് ആക്രമിക്കാൻ ഹൂതികൾ ശ്രമിച്ചതായി സൗദി അറേബ്യ അറിയിച്ചു. യെമനിലെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതരുമായുള്ള സംഘർഷം മൂർച്ഛിച്ചതിന് ശേഷം റിയാദിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആദ്യ ആക്രമണശ്രമമാണിത്. പുലർച്ചെ നടന്ന ഈ ആക്രമണശ്രമം തടഞ്ഞതായി സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന അറിയിച്ചു. റിയാദിലെ ചില താമസക്കാർ സ്ഫോടനശബ്ദം കേട്ടു. പിന്നീട്, വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം പുക ഉയരുന്നത് ചിലർ കണ്ടു. ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. റിയാദിലെ “പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളെയും” യാൻബുവിലെ സൗദി എണ്ണക്കമ്പനിയായ ആരാംകോയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്തിയെന്നും “വലിയ തീപിടുത്തം” ഉണ്ടാക്കിയെന്നും തെളിവുകളില്ലാതെ ഹൂതികൾ അവകാശപ്പെട്ടു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണക്കമ്പനിയായ ആരാംകോ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.
മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് പിന്നാലെ സൗദി തലസ്ഥാനത്ത് സ്ഫോടനശബ്ദം കേട്ടു.
യെമനിലെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതരുമായുള്ള സംഘർഷം മൂർച്ഛിച്ചതിന് ശേഷം സൗദി തലസ്ഥാനത്ത് നൽകിയ ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെ റിയാദിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു സ്ഫോടനമെങ്കിലും കേട്ടു. വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുള്ള താമസക്കാർ രാവിലെ പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടതായി പറഞ്ഞു. ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹൂതികളുടെ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തടഞ്ഞതായി സൗദി അധികൃതർ നേരത്തെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
റിയാദിലെ “പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളെയും” ചെങ്കടൽ തുറമുഖ നഗരമായ യാൻബുവിലെ സൗദി എണ്ണക്കമ്പനിയായ ആരാംകോയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്തിയെന്നും “വലിയ തീപിടുത്തം” ഉണ്ടാക്കിയെന്നും തെളിവുകളില്ലാതെ ഹൂതികൾ പിന്നീട് അവകാശപ്പെട്ടു. സൗദി അധികൃതരോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണക്കമ്പനിയായ ആരാംകോയോ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.
ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ… ക്രൂയിസ്, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ, ഡ്രോണുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയതായി ജനറൽ യഹ്യ സരീ അവകാശപ്പെട്ടു. വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാതെ തന്നെ, യെമനിലെ വിമതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സന നഗരത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സൗദി അറേബ്യ ആക്രമണത്തിന് ശ്രമിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്സിന് കഴിഞ്ഞില്ല.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളിന്മേൽ അമേരിക്കയുടെ മറുപടിക്കായി ഇറാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു
ഖത്തർ വഴി യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അറിയിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇറാൻ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ തലവൻ മൊഹ്സെൻ റെസായി അൽ ജസീറയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.
എപ്പോഴാണ് ഈ വ്യവസ്ഥകൾ കൈമാറിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. എല്ലാ മേഖലകളിലും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക, ഇറാനിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകുക, ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള യു.എസ്. നാവിക ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് റെസായി പറഞ്ഞു. നേരത്തെ നടന്ന യു.എസ്.-ഇറാൻ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
യെമനും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം അവസാനിക്കണമെന്ന് ഇറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തിയെന്നാരോപിക്കപ്പെട്ടയാളെ ഇറാൻ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി ഇസ്രായേലിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ മൊസാദിന് വേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തിയെന്ന കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഹൊസൈൻ പെദ്രാം എന്നയാളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയതായി ഇറാൻ സർക്കാർ ടിവി അറിയിച്ചു.
ഇറാനിലെ ഇസ്ഫഹാൻ പ്രവിശ്യയിലെ “പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ” കുറിച്ചുള്ള അതീവ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ പെദ്രാം കൈമാറിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. മിസൈൽ താവളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം യു.എസ്., ഇസ്രായേൽ എന്നിവർ നടത്തിയ 12 ദിവസത്തെ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ലക്ഷ്യമിടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
ഇറാനിൽ അടുത്തിടെ വധശിക്ഷകൾ വർധിച്ചത് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ എണ്ണ ഗതാഗതം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യു.എസ്. സൈന്യം
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ 1 ബില്യൺ ബാരൽ എണ്ണ കടത്തിവിടാൻ സൈന്യം സഹായം നൽകിയതായി യു.എസ്. സെൻട്രൽ കമാൻഡ് മേധാവി പറഞ്ഞു; യു.എസ്. ഉപരോധം കാരണം ഇറാൻ “പൂജ്യം ബാരൽ” എണ്ണ മാത്രമേ കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
കടലിടുക്കിലെ പ്രധാന ഗതാഗത പാതകളിൽ നിന്ന് മൈനുകൾ നീക്കം ചെയ്തതായും, കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ കടന്നുപോയ എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതകം, ചരക്ക് എന്നിവയുടെ അളവ് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടയിലെ (അല്ലെങ്കിൽ യു.എസ്., ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കാലയളവിലെ) ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണെന്നും അഡ്മിറൽ ബ്രാഡ് കൂപ്പർ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, കപ്പൽ ഗതാഗതം യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുള്ള നിലവാരത്തേക്കാൾ വളരെ താഴെയാണെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് ലോകത്തെ മൊത്തം എണ്ണ-പ്രകൃതിവാതക വ്യാപാരത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗവും കടന്നുപോയിരുന്ന ജലപാതയിൽ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനിടെ, ഇറാൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം തുടരുന്നു.
ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഗാസ സിറ്റിയിലെ ഷിജായിയ മേഖലയിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും ഷിഫ ആശുപത്രി അധികൃതരും അറിയിച്ചു. വടക്കൻ ഗാസയിലെ ജബാലിയ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിലൂടെ നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ, മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലിന്റെ മകനെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മറ്റൊരാളും കൊല്ലപ്പെട്ടു.”നിരവധി സൈനിക പ്രവർത്തകരെ” ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു.