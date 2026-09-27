ചണ്ഡീഗഢ്: പഞ്ചാബിലെ ലവ്ലി പ്രൊഫഷണല് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാര്ത്ഥിനി ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വിദ്യാര്ത്ഥികള് കാമ്പസ് കെട്ടിടത്തിന് തീയിട്ടു.
ജലന്ധര്-ഫഗ്വാര ദേശീയ പാത വിദ്യാര്ത്ഥികള് ഉപരോധിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് വന് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടായി.
കോളേജ് കാമ്പസില് വിദ്യാര്ത്ഥിനിയെ ഒരു നിര്മ്മാണ തൊഴിലാളി ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് ആരോപണം ഉയര്ന്നത്. തുടര്ന്ന് വീട്ടിലെത്തിയ പെണ്കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്നാല് ബലാത്സംഗ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നാണ് കപൂര്ത്തല സീനിയര് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞത്. വിദ്യാര്ത്ഥി സംഘടനകളുമായി സംസാരിച്ചതായും ഇക്കാര്യം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു.