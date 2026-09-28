മേടം രാശി (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽഭാഗം)
രാവിലെ പത്തു മണിയോടെയുണ്ടാകുന്ന ഗ്രഹമാറ്റം പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങൾക്കും തന്ത്രപ്രധാന കർമ്മപദ്ധതികൾക്കും തുടക്കം കുറിക്കും. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പുത്തൻ ഉണർവ്വ് പ്രകടമാകും. കഠിനമായ തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും ശാരീരിക ക്ഷമത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ വിശ്രമവേളകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് കാര്യനിർവ്വഹണ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ഇടവം രാശി (കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, രോഹിണി, മകയിര്യം ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാത്ത വിദൂര വാണിജ്യ യാത്രകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. പ്രവർത്തനച്ചെലവുകൾ ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കോർപ്പറേറ്റ് ബജറ്റ് വിനിയോഗത്തിൽ കർശനമായ ആസൂത്രണം പുലർത്തുക. വാണിജ്യ കരാറുകളിലും സാമ്പത്തിക വിനിമയങ്ങളിലും കൃത്യമായ രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പുകൾ വാങ്ങുക. ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കും.
മിഥുനം രാശി (മകയിര്യം അവസാന പകുതിഭാഗം, തിരുവാതിര, പുണർതം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
തടസ്സപ്പെട്ടു കിടന്നിരുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാകും. വിശ്വസ്തരായ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളിൽ നിന്നും മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും മികച്ച പിന്തുണ ലഭ്യമാകും. തൊഴിലിടത്തിലെ ആഭ്യന്തര ചേരിതിരിവുകളിൽ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുക. പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉന്നത മാനേജ്മെന്റിന് മുന്നിൽ തന്ത്രപരമായ വ്യക്തതയോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
കർക്കിടകം രാശി (പുണർതം അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം)
തൊഴിൽ അന്വേഷണങ്ങളിലും പുതിയ പ്രൊഫഷണൽ മാറ്റങ്ങളിലും ശുഭകരമായ വഴിത്തിരിവുണ്ടാകും. ഭരണാധികാരികളുമായും ഉന്നത മാനേജ്മെന്റുമായും നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ വിനയവും നയതന്ത്രജ്ഞതയും പുലർത്തുന്നത് നേട്ടമാകും. നേതൃത്വപരമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടരുത്. പുതിയ കാര്യനിർവ്വഹണ ചുമതലകൾ വിജയകരമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
ചിങ്ങം രാശി (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാൽഭാഗം)
ദീർഘകാല വ്യാവസായിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും. ഭാഗ്യാനുകൂല്യങ്ങൾ പുതിയ വിപണി സാധ്യതകൾ തുറന്നുതരും. അനുഭവസമ്പന്നരായ മുതിർന്ന ഉപദേശകരുടെ തന്ത്രപരമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് നയങ്ങൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകും. പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കൃത്യത ഉന്നത വിജയം ഉറപ്പുനൽകും.
കന്നി രാശി (ഉത്രം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
ദിവസത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തന മാന്ദ്യം ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം കാര്യക്ഷമതയോടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോഴും യാത്രകളിലും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുക. പ്രകോപനപരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിവേകപൂർവ്വമായ സംയമനം പാലിക്കുക. കോർപ്പറേറ്റ് പണമിടപാടുകളിൽ കൃത്യമായ ഓഡിറ്റിംഗ് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
തുലാം രാശി (ചിത്തിര അവസാന പകുതിഭാഗം, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
പങ്കാളിത്ത സംരംഭങ്ങളിലും വാണിജ്യ കൂട്ടുകെട്ടുകളിലും തന്ത്രപരമായ പുതിയ ധാരണകൾ രൂപപ്പെടും. ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകളിലും പൊതുവേദികളിലും നയതന്ത്രപരമായ സൗമ്യത നിലനിർത്തുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ അന്തസ്സ് ഉയർത്തും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിന് മുൻപ് വ്യവസ്ഥകൾ സമഗ്രമായി നിയമപരമായി പരിശോധിക്കുന്നത് ഭാവിയിലെ തർക്കങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും.
വൃശ്ചികം രാശി (വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
വിപണിയിലെ കടുത്ത മത്സരങ്ങളെയും എതിരാളികളുടെ തന്ത്രങ്ങളെയും കാര്യനിർവ്വഹണ വൈദഗ്ദ്ധ്യം കൊണ്ട് നിഷ്പ്രഭമാക്കും. ആരോഗ്യപരമായ ഉണർവ്വ് പ്രൊഫഷണൽ ഉല്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുമായി മികച്ച ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കുക. അമിത തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദം ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ആഹാരക്രമത്തിൽ ചിട്ട പുലർത്തുക.
ധനു രാശി (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യ കാൽഭാഗം)
പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് ഉന്മേഷം നൽകുന്ന പുതിയ വാണിജ്യ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. സർഗ്ഗാത്മക ചിന്തകൾ ബിസിനസ്സ് നവീകരണത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. അടുത്ത തലമുറയുടെ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനായി ക്രിയാത്മക നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തും. ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള ചുവടുവെപ്പുകൾ പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കും.
മകരം രാശി (ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും പ്രൊഫഷണൽ ആസ്തികളുടെ നവീകരണത്തിനും മുൻഗണന നൽകും. വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കൊപ്പം ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. ടീം അംഗങ്ങളുടെ മേൽ കഠിനമായ നിലപാടുകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതെ ജനാധിപത്യപരമായ നേതൃത്വം നൽകുക. തൊഴിലിലെ ഏകാഗ്രത കാര്യനിർവ്വഹണ മികവ് ഉറപ്പാക്കും.
കുംഭം രാശി (അവിട്ടം അവസാന പകുതിഭാഗം, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
തന്ത്രപ്രധാന ബിസിനസ്സ് തീരുമാനങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെയും വേഗതയോടെയും കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. മാധ്യമ, പ്രസിദ്ധീകരണ, ഏജൻസി മേഖലകളിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾക്ക് കരിയറിൽ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവുകൾ ദൃശ്യമാകും. ഔദ്യോഗിക ഹ്രസ്വയാത്രകളിൽ രേഖകളും സാമഗ്രികളും അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ബിസിനസ്സ് സൗഹൃദങ്ങൾ ദൃഢമാക്കുന്നത് പുതിയ വാണിജ്യ കരാറുകൾ ലഭ്യമാക്കും.
മീനം രാശി (പൂരൂരുട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി)
കോർപ്പറേറ്റ് തലത്തിൽ കണിശമായ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിപണിയിൽ പ്രായോഗികമല്ലാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാനസിക തെളിമയും വേഗതയും കൈവരും. ബിസിനസ്സ് സംഭാഷണങ്ങളിൽ കഠിനമായ വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കി നയതന്ത്രപരമായ സൗമ്യത പുലർത്തുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ അന്തസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കും.
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AI ജ്യോതിഷം, അസ്ട്രോളജിക്കൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയത്
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