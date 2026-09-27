കൊല്ലം: കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി രംഗത്ത്. കേസിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കണ്ടുകെട്ടിയ 120 കോടി രൂപയിലധികം അർഹർക്ക് തന്നെ തിരികെ നൽകണമെന്നും, യഥാർത്ഥ കുറ്റക്കാരിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കി സഹകരണ വകുപ്പിന് കൈമാറണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഹൈക്കോടതിയുടെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമായ തുടർനടപടികൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. കൊല്ലം പവിത്രം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ വെച്ച് നടന്ന ‘സഹ്കാർ സമൃദ്ധി’ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.
അതേസമയം, കേരളത്തിന് വളരെ ശക്തമായ ഒരു സഹകരണ സംവിധാനമുണ്ടെന്ന് ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സഹകരണ പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സഹകരണ മന്ത്രിയെ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. സഹകരണ മേഖലയിലൂടെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണെന്നും അമിത് ഷാ എടുത്തുപറഞ്ഞു.