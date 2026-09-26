കൊല്ലം: സഹകരണ മേഖലയിലെ വനിതാ പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കാനും വനിതാ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഹകരണ സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായി ദേശീയ സഹകരണ ഉപഭോക്തൃ ഫെഡറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (എന്സിസിഎഫ്) സമ്മേളനം ഇന്ന് കുണ്ടറയില്. ‘സഹകരണത്തിലൂടെ സമൃദ്ധി’ (സഹകാര് സെ സമൃദ്ധി) എന്നതാണ് സമ്മേളന പ്രമേയം. അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ കര്ഷക വര്ഷാചരണ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര- സഹകരണ മന്ത്രി അമിത് ഷാ മുഖ്യാതിഥിയും, കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി വിശിഷ്ടാതിഥിയുമാകും. മന്ത്രി എം. ലിജു, എന്.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന് എംപി, എംഎല്എമാരായ വി. മുരളീധരന്, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്, ബി.ബി. ഗോപകുമാര് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുക്കും. കുണ്ടറ പവിത്രം കണ്വന്ഷന് സെന്ററില് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.45 മുതല് 4.15 വരെയാണ് സമ്മേളനം. സഹകരണ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സംഭാവനകള് അംഗീകരിക്കാനും മേഖലയില് അവരുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതല് ശക്തമാക്കാനുമുള്ള വിവിധ പദ്ധതികള്ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും.
‘വനിതം ഷീ മാര്ട്ട്’ ഷോപ്പുകള് ഉള്പ്പെടെ എന്സിസിഎഫിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം അമിത് ഷാ നിര്വഹിക്കും. ബഫര് സ്റ്റോക്കില് നിന്നു കിലോയ്ക്ക് 35 രൂപ നിരക്കില് സബ്സിഡി ഉള്ളി വില്ക്കാനുള്ള മൊബൈല് വാനുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫും അമിത് ഷാ നിര്വഹിക്കും. ‘നന്ദിനി സഹകാര്’, ‘സ്വയം ശക്തി സഹകാര്’ പദ്ധതികളുടെ വിപുലീകരണത്തിനും തുടക്കമാകും.
എന്സിസിഎഫ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടര് അനീസ് ജോസഫ് ചന്ദ്ര, ചെയര്മാന് വിശാല് സിങ് എന്നിവര് പങ്കെടുക്കും. കുണ്ടറയിലെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികള്ക്കുശേഷം അമിത് ഷാ വള്ളിക്കാവ് അമൃതപുരിയിലെ മാതാ അമൃതാനന്ദമയീ ജന്മദിനാഘോഷത്തില് പങ്കെടുക്കും.