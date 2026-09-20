ഡെറാഡൂൺ: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ എംബിബിഎസ് കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ആശ്രിതരാണെന്ന വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് ഡെറാഡൂൺ പോലീസിന്റെ എസ്ഐടി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഈ വിഷയത്തിൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എംബിബിഎസ് പ്രവേശനത്തിനായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ആശ്രിതരാണെന്ന വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിടത്തെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും പ്രസക്തമായ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എസ്പി (റൂറൽ) ജയ ബലൂണി പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സംഘടിത സംഘത്തിന് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും അതിനാൽ അത്തരം നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അകാലമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
വ്യാജ താമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കേസുകളും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ആശ്രിത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ച പ്രവേശനവും ഉൾപ്പെട്ട തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) നിലവിൽ ഈ വശം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം തുറന്നുകാട്ടിയ പത്രപ്രവർത്തകൻ പ്രദീപ് ബഹുഗുണ, മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന താമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ആശ്രിത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പരിശോധനയ്ക്കിടെ, ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ താമസ രേഖകളെക്കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ബഹുഗുണ അവകാശപ്പെട്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ആശ്രിത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വ്യാജ താമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണമോ നടപടിയോ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
സംസ്ഥാന ക്വാട്ടയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള എംബിബിഎസ് സീറ്റുകൾക്ക് ഡൊമിസൈൽ ഒരു പ്രധാന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡമാണെന്നും, വിവിധ സംവരണ വിഭാഗങ്ങളുമായും ഉപവിഭാഗങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ എന്നും ബഹുഗുണ പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ, മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനത്തിനായി വ്യാജ താമസ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആശ്രിത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സുബോധ് ഉനിയാൽ ഡെറാഡൂൺ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ വിഷയം വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ പ്രദീപ് ബഹുഗുണ വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ-വൈദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഉനിയലിനെ കാണുകയും അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിശദമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
പട്ടികയിലുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വ്യാജമാണെന്ന് താൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ലഭ്യമായ രേഖകളെയും പ്രവേശന വിവരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ കാരണം അവരുടെ രേഖകൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്നും ബഹുഗുണ വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ വിഷയം ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉനിയാൽ പറഞ്ഞു. ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഡെറാഡൂൺ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനോട് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സംസ്ഥാനം നിലവിൽ നടക്കുന്നതിനാൽ ഈ വിഷയം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. 350 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ പലരും ഉത്തരാഖണ്ഡിന് പുറത്താണ് ഹൈസ്കൂളും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠനവും പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നും ചിലർ ബീഹാർ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് (നീറ്റ്) എഴുതിയതായും ബഹുഗുണ വിശദീകരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് പഠിക്കുകയോ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നീറ്റ് എഴുതുകയോ ചെയ്യുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വ്യാജമാണെന്ന് തെളിയിക്കണമെന്നില്ല.