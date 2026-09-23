ഡെറാഡൂൺ : ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കോട്ദ്വാരിലെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ലക്ഡി പടവിലെ റാസിദിയ പള്ളിയിലും പ്രധാന മാർക്കറ്റിലെ ജുമാ മസ്ജിദ് സമുച്ചയത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് മദ്രസകളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി. റെയ്ഡിൽ രണ്ടിടങ്ങളിലുമായി ആകെ 43 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് ഭരണകൂടം രണ്ട് മദ്രസകളും സീൽ ചെയ്തു.
വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുബന്ധ രേഖകളും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സംയുക്ത സംഘം വിവിധ പള്ളി പരിസരങ്ങളിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. ലക്ഡി പടവിലെ മദീന/റാസിദിയ പള്ളിയിൽ ഒരു മുറിയിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി, അതേസമയം ജുമാ മസ്ജിദ് സമുച്ചയത്തിൽ 14 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി.
റസിദിയ പള്ളിയിൽ നിന്ന് 29 കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി
ലക്ഡി പടവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മദീന/റാസിദിയ പള്ളിയുടെ പരിസരം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സംഘം പരിശോധിച്ചു. ഒരു മുറിയിൽ ആകെ 29 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സംഘം ശേഖരിക്കുകയും ആവശ്യമായ അംഗീകാരവും അനുമതികളും സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു.
മദ്രസ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അനുമതി രേഖകൾ സ്ഥലത്ത് ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. ഇതിനെത്തുടർന്ന്, മുറിയും അതിലെ വസ്തുക്കളും സീൽ ചെയ്തു, കൂടുതൽ അധ്യാപന-പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി.
ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് പഠിക്കുന്ന 14 കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി
തുടർന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സംഘം പ്രധാന മാർക്കറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജുമാ മസ്ജിദ് പരിശോധിച്ചു. പള്ളി സമുച്ചയത്തിനുള്ളിലെ ഒരു മുറിയിൽ പതിനാല് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. മദ്രസയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവശ്യ രേഖകളും കാണാതായി. തുടർന്ന്, അധ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിരുന്ന ക്ലാസ് മുറി ഭരണകൂടം സീൽ ചെയ്തു. ആവശ്യമായ അംഗീകാരമോ അനുമതിയോ നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമങ്ങളോ ഇല്ലാതെ അധ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് സ്വാതി ബദൗരിയയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടി.
അംഗീകാരമില്ലാതെ മദ്രസകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല
അംഗീകാരമില്ലാതെ ജില്ലയിൽ മദ്രസകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് സ്വാതി ഭഡോറിയ പറഞ്ഞു. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും മദ്രസകൾ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൽ നിന്നും അനുമതി നേടിയിരിക്കണമെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ അംഗീകാരമില്ലാത്ത മദ്രസകൾക്കെതിരെ ഇതിനകം തന്നെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ സർക്കാർ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി, വിവിധ ജില്ലകളിലെ അത്തരം മദ്രസകളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും അംഗീകാരവും സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.