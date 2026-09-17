ന്യൂഡല്ഹി: തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ടിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മരവിപ്പിച്ചു. മമതാ ബാനര്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുളള വിഭാഗവും എതിര് വിഭാഗവും തമ്മിലുളള അവകാശത്തര്ക്കത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.
രണ്ടു വിഭാഗവും പാര്ട്ടിക്കായി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചതിനാല് വിശദ പരിശോധന വേണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പറഞ്ഞു. തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിലെ ഇരു വിഭാഗങ്ങള്ക്കും പുതിയ പേരും ചിഹ്നവും തെരഞ്ഞെടുക്കാം. വെളളിയാള്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് മുമ്പ് പുതിയ പേരും ചിഹ്നവും തെരഞ്ഞെടുത്ത് അറിയിക്കാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിര്ദേശിച്ചു. രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിലെ നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്ക്കുള്ള പത്രികാപരിശോധന വെളളിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നടപടി.
ആള് ഇന്ത്യ തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് എന്ന പേരും പൂക്കളും പുല്ലും ചിഹ്നവുമാണ് മരവിപ്പിച്ചത്. ബംഗാള് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ മമത ബാനര്ജിയുടെ തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് നിയമസഭാകക്ഷി രണ്ടായി പിളര്ന്നു. ഋതബ്രത ബാനര്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗം പാര്ട്ടി പേരും ചിഹ്നവും തങ്ങള്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.