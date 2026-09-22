തിരുവനന്തപുരം:. സൗദി അറേബ്യ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായിയിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ, കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന റേഞ്ച് റോവറിൽ, നിയമവിരുദ്ധമായി ‘കേരള സ്റ്റേറ്റ് 13’ എന്ന വി.ഐ.പി. ബോർഡും ദേശീയ പതാകയും വെച്ച് സഞ്ചരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് താൽപ്പര്യമെന്ന് എംഎല്എ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്.
“ഇത് IUMLന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും കാപട്യമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ‘മതം, മതം, മതം’ എന്നിവയാണ് തങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമെന്ന് ഷാജിയെപ്പോലുള്ള നേതാക്കൾ പരസ്യമായി അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, തങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന മുസ്ലീങ്ങളെപ്പോലും അവർ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. കോൺഗ്രസ്/IUML നേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം അധികാരമാണ്”- രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
“വൈദ്യുതി മുടക്കം, ഭരണസ്തംഭനം, തൊഴിലവസരങ്ങളുടെയും നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും അഭാവം എന്നിവ മൂലം എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള സാധാരണ പൗരന്മാർ ദുരിതമനുഭവിക്കുമ്പോൾ, കോൺഗ്രസ്/IUML മന്ത്രിമാർ കടം വാങ്ങിയ ആഡംബര വാഹനങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നു.സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്കായി അവർ തങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. ജനാധിപത്യത്തോടും, തങ്ങൾ ചെയ്ത സത്യപ്രതിജ്ഞയോടും, തങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത ഓരോ മലയാളിയുടെയും വിശ്വാസത്തോടുമുള്ള വഞ്ചനയാണിത്.”- രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
“കോൺഗ്രസും IUML-ഉം കേരളത്തെ തങ്ങളുടെ ‘പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി’യെപ്പോലെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. തങ്ങളെയും തങ്ങളുടെ സമ്പന്നരായ സഹായികളെയും സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വ്യക്തിഗത ബാങ്കായി അവർ സംസ്ഥാന ഖജനാവിനെ കാണുന്നു.
അഴിമതിയുടെയും അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസും CPM-ഉം രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഈ ‘ഉന്നതവർഗ്ഗ ആധിപത്യ’ സംസ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കണം. പകരം, മന്ത്രിമാരെയോ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയോ സമ്പന്നരായ സഹായികളെയോ അല്ല, മറിച്ച് കേരളത്തെയും മലയാളികളെയും കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കുന്ന #PoliticsOfPerformance (പ്രകടനക്ഷമതയിലൂന്നിയ രാഷ്ട്രീയം), #PoliticsOfSeva (സേവന രാഷ്ട്രീയം) എന്നിവ നടപ്പിലാക്കണം.”-രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് പറഞ്ഞു.