ന്യൂദല്ഹി: മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജന്തര്മന്തറില് കലാപം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള നീക്കം മുളയിലേ നുള്ളി ദല്ഹി പൊലീസ്. വിവിധ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡന്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ (AISA) ഡൽഹി ഘടകമാണ് ഈ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
നേഹ ബോറ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ യോഗേന്ദ്ര യാദവ്, സിപിഐ (എംഎൽ) ലിബറേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദിപാങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ, ഡൽഹി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ദേവേന്ദർ യാദവ്, സഖി എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണിനെയും വേദിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി
പ്രതിഷേധം നടത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് അനുമതി തേടുകയോ ലഭിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ലെന്ന് മുതിർന്ന ഡൽഹി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി; ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് ആളുകളെ കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കുകയും ബസുകളിൽ കയറ്റി നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. സമാധാനപരമായ ജനാധിപത്യ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കു മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്ന് ആരോപിച്ച് സംഘാടകർ ഈ നടപടിയെ വിമർശിച്ചു.