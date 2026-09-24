കൊച്ചി: വ്യാജപരാതി ഉയര്ത്തി കെട്ടിട ഉടമയില് നിന്ന് ലക്ഷങ്ങള് കൈക്കൂലിയായി തട്ടിയെടുക്കാന് ശ്രമിച്ച കൊച്ചി കോര്പറേഷന് ഓവര്സിയര് സീന പി ആര് (45), കൂട്ടാളിയായ ഇടനിലക്കാരന് ഷാനവാസ് പി എ (44) എന്നിവരെ വിജിലന്സ് പിടികൂടി.
25,000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങവെയാണ് സീന പിടിയിലായത്.കാലടി കാഞ്ഞാര് സ്വദേശിനിയാണ് സീന. ആലുവ പള്ളിക്കുന്ന് സ്വദേശിയാണ് ഷാനവാസ് പി എ.
കതൃക്കടവിലുള്ള വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തട്ടിപ്പിന് ശ്രമം നടന്നത്.പരാതിക്കാരന് കെയര്ടേക്കറായ കലൂര് കതൃക്കടവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന് 2009ല് കെട്ടിട നമ്പര് അനുവദിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുകയായിരുന്നു. വാടകക്കാര് ഒഴിഞ്ഞതിനെ തുടര്ന്ന് പുതിയ വാടകക്കാര്ക്ക് നല്കുന്നതിന് മുന്പ് അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്തി. ഈ സമയം കെട്ടിടത്തിനെതിരെ ‘ലാന്ഡ് ആന്റ് ബില്ഡിംഗ് സേഫ്റ്റി കൗണ്സില്’ എന്ന സംഘടനയുടെ പേരില് കെട്ടിട നിര്മാണത്തില് മതിയായ മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മറ്റും കാണിച്ച് ഷാനവാസ്, കൊച്ചി കോര്പറേഷനില് പരാതി നല്കി. പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കെട്ടിട ഉടമ കോര്പറേഷന് ഓവര്സിയറായ സീനയെ നേരില് കണ്ട് രേഖകള് സമര്പ്പിച്ചു.
കെട്ടിട ഉടമയുടെ ബന്ധുവിനെ ഫോണില് വിളിച്ച് ഷാനവാസുമായി ഒത്തുതീര്പ്പുണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തുടര്ന്ന് കെട്ടിടയുടമയ്ക്ക് വേണ്ടി കെയര്ടേക്കറായ പരാതിക്കാരന് കോര്പറേഷന് ഓഫിസില് എത്തി. സീന പരാതിക്കാരന് ഷാനവാസിന്റെ ഫോണ് നമ്പര് നല്കി പരാതി ഒതുക്കാന് നിര്ദേശിച്ചു. ഷാനവാസിനെ ഫോണില് വിളിച്ചപ്പോള് പരാതി പിന്വലിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു.അത്രയും രൂപ നല്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയായി കുറച്ചു. കൂടാതെ സീനയ്ക്ക് 25,000 രൂപ കൈക്കൂലി നല്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. പരാതി പരിഹരിച്ച വിവരം സീനയെ വാട്സാപ്പ് കോള് ചെയ്ത് അറിയിക്കണമെന്നും നോര്മല് കോള് ചെയ്യരുതെന്നും പരാതിക്കാരനോട് ഷാനവാസ് നിര്ദേശിച്ചു. തുടര്ന്ന് പരാതിക്കാരന് സീനയെ വാട്സാപ്പ് കോളില് വിളിച്ച് ഷാനവാസിനെ ഒതുക്കിയെന്നും പരാതി പിന്വലിക്കാമെന്ന് ഷാനവാസ് സമ്മതിച്ചെന്നും അറിയിച്ചു. ബില്ഡിംഗ് യു എ നമ്പര് ആയി കഴിഞ്ഞാല് നികുതിയായും പിഴയായും മൂന്ന് ഇരട്ടിയില് കൂടുതല് തുക അടയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നും കെട്ടിട ഉടമയോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഷാനവാസ് പറഞ്ഞ 25,000 രൂപ നല്കാനും സീന നിര്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.
പണം വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് കലൂര് മെട്രോ സ്റ്റേഷന് പരിസരത്ത് വച്ച് നല്കിയാല് മതിയെന്നായിരുന്നു സീനയുടെ നിര്ദേശം.പരാതിക്കാരന് വിവരം എറണാകുളം വിജിലന്സ് യൂണിറ്റിനെ അറിയിച്ചു.വൈകിട്ട് 5.15 ഓടെ കലൂര് ബസ് സ്റ്റാന്ഡിനു സമീപം പരാതിക്കാരനില് നിന്നും 25,000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ വിജിലന്സ് സംഘം സീനയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഷാനവാസും അറസ്റ്റിലായി.