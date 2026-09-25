കൊച്ചി : ഹൈക്കോടതി പരിസരത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, വീഡിയോഗ്രാഫി, ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതു മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. ഹൈക്കോടതിയുടെ സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും സുഗമമായ പ്രവര്ത്തനവും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ഹൈക്കോടതിക്കുള്ളിലെ ഓഡിറ്റോറിയം, ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാള് തുടങ്ങിയ ചില സ്ഥലങ്ങള് പ്രത്യേക പരിപാടികള്ക്കായി അനുവദിക്കുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളില് ഒഴികെ, ഹൈക്കോടതി പരിസരത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, വീഡിയോഗ്രാഫി, ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് എന്നിവ നിരോധിച്ചു.
രജിസ്ട്രാര് ജനറലിന്റെയോ അംഗീകൃത വ്യക്തിയുടെയോ മുന്കൂര് അനുമതിയില്ലാതെ ഹൈക്കോടതി പരിസരത്തെ ഫോട്ടോകള്, വീഡിയോകള് അല്ലെങ്കില് തത്സമയ സ്ട്രീമുകള് സോഷ്യല് മീഡിയയിലും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകള് അച്ചടി, ഇലക്ട്രോണിക് , ഡിജിറ്റല് മാധ്യമങ്ങള് വഴി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് രജിസ്ട്രാര് ജനറലിന്റെയോ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയോ അനുമതി വാങ്ങണം.