അഹമ്മദാബാദ്: ഭാരതത്തിന്റെ ഉരുക്കുമനുഷ്യന്റെ പേരില് ഗുജറാത്തില് നിര്മ്മിച്ച 182 മീറ്റര് ഉയരമുള്ള ഏകതാ പ്രതിമയ്ക്ക് അരികിലായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരച്ചടങ്ങ്. ചടങ്ങിന് ശേഷം മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മമ്മൂട്ടിയും ഇവിടം സന്ദര്ശിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ സര്ദാര് വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ഏകതാസങ്കല്പം നമുക്ക് ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കാമെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറയുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് നിരവധി പേര് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
ഇതിനിടെ 2018ല് എഴുത്തുകാരി ശാരദക്കുട്ടി സര്ദാര് വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ഏകതാപ്രതിമയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ വിമര്ശനത്തിനെതിരെ ട്രോളുകള് ഉയരുന്നുണ്ട്. 3000 കോടി രൂപയില് പ്രതിമ നിര്മ്മിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വിമര്ശിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് ശാരദക്കുട്ടി. കാശുമാത്രം കയ്യിലുണ്ടാവുകയും മനുഷ്യന്റെ ലാവണ്യബോധവും മാനവികതാ ബോധവും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഉരുക്കുമനുഷ്യന്മാര് ഇങ്ങിനെ പല ദുര്വ്യയങ്ങളും ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ശാദരക്കുട്ടിയുടെ വിമര്ശനം.
എന്നാല് സര്ദാര് പട്ടേലിന്റെ ഈ പ്രതിമ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറുകയായിരുന്നു. ഓരോ വര്ഷവും 50 ലക്ഷം പേര് ഇവിടം സന്ദര്ശിക്കുന്നു. 2018ല് സ്ഥാപിച്ച പ്രതിമയില് നിന്നും ഇതുവരെ 800 കോടി രൂപയോളം വരുമാനമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. മോദി വിരുദ്ധ ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റായ പ്രിന്റ് പ്രവചിച്ചത് ഈ പ്രതിമ പണിയാന് ഉപയോഗിച്ച 3000 കോടി രൂപ പിരിഞ്ഞുകിട്ടാന് 120 വര്ഷമെടുക്കുമെന്നാണ്. എന്നാല് എട്ട് വര്ഷം കൊണ്ട് തന്നെ വരുമാനം 800 കോടിയില് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത 24 വര്ഷത്തിനുള്ളില് മുടക്കിയ തുകയില് അധികം കിട്ടും. മോദിയുടെ വിഷന് വിജയിച്ചതിന്റെ തെളിവാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇവിടേക്കുള്ള അഭൂതപൂര്വ്വമായ ഒഴുക്ക്. ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് അനര്ഘസംഭാവന സര്ദാര് പട്ടേല് എന്ന ഉരുക്കുമനുഷ്യന്റെ നിശ്ചയദാര്ഡ്യത്തിന് നേടിയെടുക്കാന് സാധിച്ചു എന്നതാണ് വാസ്തവം.
കേരളത്തില് നിന്നും ഇവിടം സന്ദര്ശിച്ച നിരവധി സഞ്ചാരികളും സാധാരണക്കാരും സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വരെ ഈ പ്രതിമയെയും ഇവിടം വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഈ പ്രതിമാസന്ദര്ശനം നല്കിയ വൈകാരിക അനുഭവങ്ങളും എത്രയോ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പുകളായി ഇന്സ്റ്റഗ്രാം റീലുകളുമായും പങ്കുവെച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉരുക്കുമനുഷ്യന്മാര് ദുര്വ്യയം ചെയ്യുമെന്ന ശാരദക്കുട്ടിയുടെ വാക്കുകള് എത്ര പരമാബദ്ധമായിരുന്നുവെന്ന് കാലം തെളിയിക്കുന്നു.