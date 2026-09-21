കൊച്ചി: വലിയ ആസൂത്രണത്തോടെ വ്യാപക മോഷണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ട ഇതര സംസ്ഥാന സംഘം പിടിയില്. ബൈക്കില് സഞ്ചരിച്ച് കേരളത്തില് കവര്ച്ച നടത്തിയിരുന്ന ഉത്തര്പ്രദേശ് സ്വദേശികളായ പത്ത് യുവാക്കളെയാണ് പോലീസ് പിടി കൂടിയത്. ബൈക്കുകള് ട്രെയിനില് എത്തിച്ച ശേഷം വിമാനത്തിലാണ് മോഷ്ടാക്കള് കേരളത്തിലെത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
മോഷണശ്രമത്തിനിടെ ബാഗ്പെറ്റ് സ്വദേശി റിഹാന് (20) തൃശ്ശൂര് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായതോടെയാണ് ഈ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള് മറ്റു ചില സംഘാംഗങ്ങള് കൊച്ചിയിലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കളമശ്ശേരി പോലീസും തൃശ്ശൂര് പോലീസും ചേര്ന്ന് കളമശ്ശേരിയിലെ ലോഡ്ജില് നടത്തിയ റെയ്ഡില് മറ്റ് അഞ്ച് പേരെക്കൂടി പിടികൂടാനായി. മീററ്റ് സ്വദേശികളായ സെയ്ഫുള്ള (31), മുഹമ്മദ് ഫര്മാന് അന്സാരി (22), സുഹൈല് (22), ഷക്കീബ് (21), റിഹാന് ഖാന് (22) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ലോഡ്ജിലെ മുറിയില് നിന്ന് വിവിധ താക്കോലുകള്, കേബിള് കട്ടറുകള്, മൊബൈല് ഫോണുകള്, തിരിച്ചറിയല് രേഖകള്, ട്രെയിന്, വിമാന ടിക്കറ്റുകള് തുടങ്ങിയവ പോലീസിനു ലഭിച്ചു.
ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതില് നിന്ന് മറ്റ് നാല് പേര് കണ്ണൂരിലുണ്ടെന്ന് മനസിലായി. തുടര്ന്ന് കണ്ണൂര് പോലീസ് ഇവരെയും പിടികൂടി. കോപ്പര് സ്ട്രിപ്പുകളുള്ള വന്കിട ജനറേറ്ററുകള്, ടെലിഫോണ് എക്സ്ചേഞ്ച് , നിര്മാണം നടക്കുന്ന വീടുകള് എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇവര് പ്രധാനമായും മോഷണം നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് കളമശ്ശേരി പോലീസ് ഇന്സ്പെക്ടര് എ.എല്. അഭിലാഷ് അറിയിച്ചു.