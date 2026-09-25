ന്യൂദൽഹി : ഇന്ത്യ പ്രതിരോധ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സ്ഥിരമായും വേഗത്തിലും ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ കരയിലും വായുവിലും മാത്രമല്ല, വെള്ളത്തിലും തങ്ങളുടെ ശക്തി കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ജർമ്മനി ഇന്ത്യയുമായി 8 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ കരാറിൽ ഉടൻ ഒപ്പുവെക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ജർമ്മൻ അംബാസഡർ ജാസ്പർ വീക്ക് പ്രസ്താവിച്ചു. ഈ കരാർ പ്രകാരം, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആറ് അടുത്ത തലമുറ പരമ്പരാഗത അന്തർവാഹിനികൾ ലഭിക്കും.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ബുധനാഴ്ച വീക്ക് ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തുകയായിരുന്നു. രേഖകൾ ഇതിനകം അന്തിമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജർമ്മൻ പക്ഷം അവ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇനി, ഇന്ത്യൻ പക്ഷം അതിന്റെ ആഭ്യന്തര നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ ജർമ്മനി തയ്യാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു. ഈ കരാറിൽ, ജർമ്മൻ പ്രതിരോധ കമ്പനിയായ ടികെഎംഎസ് നൂതന അന്തർവാഹിനി രൂപകൽപ്പനയും സാങ്കേതികവിദ്യയും കൈമാറും. മാസഗൺ ഡോക്ക് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് (എംഡിഎൽ) ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻ പങ്കാളി.
ആഗോള അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലെ ബന്ധങ്ങൾ
നിലവിലെ ആഗോള സാഹചര്യം ജർമ്മനിയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അംബാസഡർ പ്രസ്താവിച്ചു. വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, തൊഴിൽ ചലനം എന്നീ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിലെ കാലത്തെ അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ യുഗം എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, റഷ്യ വിശ്വാസത്തിനും സമാധാനത്തിനും തുരങ്കം വച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം അമേരിക്ക നിരന്തരം നിയമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഇന്ത്യയും ജർമ്മനിയും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത സഹകരണം അനിവാര്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം
ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, 1.4 ബില്യൺ ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് ഊർജ്ജം ആവശ്യമാണെന്ന് ജർമ്മനിക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് വീക്ക് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ റഷ്യയുടെ എണ്ണ വാങ്ങൽ കുറയ്ക്കുന്നത് ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നത് മോസ്കോയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.