ചെന്നൈ : തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്ത യൂട്യൂബറായ മധുമിത സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തന്റെ സമ്പത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ പൊല്ലാപ്പായി. മധുമിതയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 900 ഗ്രാം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കള്ളൻമാർ മോഷ്ടിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. മോഷ്ടിച്ച ആഭരണങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വിലമതിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
എല്ലാ മാസവും സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ അത് ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന യൂട്യൂബറാണ് മധുമിത. സോഷ്യൽ മീഡിയ റീലുകളിലൂടെയും വീഡിയോകളിലൂടെയും തന്റെ സമ്പത്ത് അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ നാഗർകോവിലിനടുത്തുള്ള തമ്മത്തു കോണം പ്രദേശത്തെ വിഐപി ഗാർഡൻസിലാണ് മധുമിത ഭർത്താവ് വിനോദ്കുമാറിനും കുഞ്ഞിനുമൊപ്പം താമസിക്കുന്നത്. സംഭവദിവസം അവർ ഷോപ്പിംഗിന് പോയിരുന്നു. രാത്രി വൈകി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ വീടിന്റെ പിൻവാതിൽ തകർത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വീടിനുള്ളിലെ രഹസ്യ ലോക്കർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം 118 പൗണ്ടിന്റെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും പണവും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി. മധുമിത ഉടൻ തന്നെ രാജക്കമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. കേസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിലാണ്.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറി
മധുമിത തന്റെ വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഭാരമേറിയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെയും പണക്കെട്ടുകളുടെയും വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും പങ്കുവെച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ മോഷണം നടന്നത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് അൻസുർ നഗറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, മോഷ്ടാക്കളെ പിടികൂടാൻ ഒരു പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു. മോഷണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിരലടയാളങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഫോറൻസിക്, വിരലടയാള വിദഗ്ധരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഷ്ടിച്ച ആഭരണങ്ങളുടെയും പണത്തിന്റെയും ആകെ മൂല്യം ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപ വരുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മോഷ്ടാക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മൊബൈൽ ടവർ ഡാറ്റയും വിശകലനം ചെയ്തുവരികയാണ്.