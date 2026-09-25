ന്യൂദല്ഹി: ട്രെയിനില് ഒരു സംഘം കയറുമ്പോള് ആ കോച്ചിലെ മറ്റ് യാത്രക്കാരുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കാതെ ഉറക്കെ സംസാരിച്ചാല് എങ്ങിനെയിരിക്കും? അതും 56 യാത്രക്കാര്ക്ക് ഇരിക്കാന് പറ്റുന്ന കോച്ചില് 40 പേര് ഒറ്റക്കെട്ടായി കയറി അവരുടെ മാത്രം സ്ഥലമെന്ന രീതിയില് ഒച്ചയുയര്ത്തി സംസാരിച്ചാല് അത് ബാക്കി 16 പേര്ക്ക് എത്രത്തോളം അസഹ്യമായിരിക്കും? അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശിവശ്രീ സ്കന്ദപ്രസാദ് പരാതിപ്പെട്ടത്. താന് യാത്രചെയ്ത ട്രെയിന് കോച്ചിലേക്ക് അടുത്തുപരിയമുള്ള 40 പേരുടെ സംഘം കയറിവന്നുവെന്നും അവര് ഉച്ചത്തില് അവരുടെ മാത്രം സ്ഥലമാണെന്ന രീതിയില് സംസാരിച്ചെന്നും അത് തനിക്ക് വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നുമാണ് ശിവശ്രീ സ്കന്ദപ്രസാദ് എന്ന ഗായിക പരാതിപ്പെടുന്നത്.
ആരാണ് ശിവശ്രീ സ്കന്ദപ്രസാദ് എന്നറിയാമോ? ബിജെപി കര്ണ്ണാടകയില് നിന്നുള്ള യുവ എംപി തേജസ്വി സൂര്യയുടെ ഭാര്യ കൂടിയാണ് കര്ണ്ണാടകസംഗീതജ്ഞ ശിവശ്രീ സ്കന്ദപ്രസാദ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം താൻ സഞ്ചരിച്ച ട്രെയിൻ കോച്ചിൽ 40-ഓളം വരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ സംഘം വലിയ ശല്യമുണ്ടാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് തന്റെ യാത്ര “ദുസ്സഹമായി” എന്നാണ് ശിവശ്രീ സ്കന്ദപ്രസാദ് വിമര്ശിച്ചത്. .
‘എക്സ്’ (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിൽ, 56 സീറ്റുകളുള്ള കോച്ചിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഈ സംഘം കൈയടക്കിയെന്നും, സഹയാത്രികരുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കാതെ യാത്രയിലുടനീളം അവർ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചെന്നും ശിവശ്രീ പറഞ്ഞു. “ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ മോശമായൊരു ട്രെയിൻ യാത്രയാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളെ ആളുകൾ വേണ്ടത്ര മാനിക്കുന്നില്ല എന്നത് വളരെ സങ്കടകരമാണ്,” എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുകയോ ബഹളമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കണമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇതിപ്പോള് വലിയൊരു ചര്ച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളില് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ചര്ച്ചയാവുകയാണ്. ജെന് സീ തലമുറ ഈ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കണം എന്ന അഭിപ്രായം ഉയര്ത്തുന്നവരാണ്. പൊതുവേ ഇന്ത്യക്കാര്ക്ക് പൗരബോധം കുറവാണെന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അവര് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്പേസിനെക്കുറിച്ച് മാനിക്കാത്തത് എന്നും എന്നാല് പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളില് അങ്ങിനെയില്ലെന്നും പലരും പറയുന്നു.
ഒരു കലാകാരി എന്ന നിലയിൽ തന്റെ മനസ്സിൽ ഒരേസമയം നൂറുകണക്കിന് ചിന്തകൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ടെന്നും നിശബ്ദതയിലാണ് താൻ കൂടുതൽ ഉന്മേഷവതിയാകുന്നതെന്നും ശിവശ്രീ പറയുന്നു. വലിയൊരു സംഘമായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആവേശം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂവെങ്കിലും, ഡസൻ കണക്കിന് ആളുകൾ മണിക്കൂറുകളോളം ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്തുചെയ്യാനാകുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ശിവശ്രീ സ്കന്ദപ്രസാദ് ചോദിക്കുന്നത്.
മധ്യവയസ്കരായ 40-ഓളം പേരാണ് ആ കോച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്; അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം “നിർത്താതെ” തുടർന്നു. ഇത്തരം പെരുമാറ്റത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് തോന്നുന്നതാണ് പ്രശ്നമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന്, മറ്റൊരു കോച്ചിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ശിവശ്രീ ടിടിഇയോട് (TTE) ചോദിച്ചു. ടിടിഇ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ട്രെയിൻ നിറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ, അതേ കോച്ചിലെ മറ്റൊരു സീറ്റിലേക്ക് മാറാനല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട്, തുടർച്ചയായി സംസാരിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന എട്ടുപേരടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു സംഘം ചീട്ടുപയോഗിച്ച് ‘യുഎൻഒ’ (UNO) എന്ന ഗെയിം കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് അവർ വീണ്ടും ടിടിഇയെ സമീപിച്ചു. ഉടനെ ടിടിഇ അവരോട് ചീട്ടുകളി നിര്ത്താന് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ അവരെല്ലാം കളി നിര്ത്തി.
ഈ സംഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചീട്ടുകളിയെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് പൗരബോധത്തെക്കുറിച്ചും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഉള്ളതാണെന്ന് ശിവശ്രീ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
“അതുകൊണ്ട്, ആരാണ് ജയിച്ചത് എന്നതല്ല ഇവിടെ വിഷയം. അവരോടൊപ്പം ഞാനും പൗരബോധം എന്ന മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു,” അവർ എഴുതി.
രാജ്യത്തെ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ പെരുമാറ്റം എപ്പോഴാണ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന് ശിവശ്രീ ചോദിച്ചു. ആ സംഘം പിന്നീട് ബോധപൂർവ്വം ഉച്ചത്തില് ബോളിവുഡ് ഗാനങ്ങൾ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. “ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ പെരുമാറ്റം മെച്ചപ്പെടുത്തുക?” എന്ന് ചോദിക്കുന്നു.