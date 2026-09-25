വയനാട്: മുട്ടില് മരംമുറി കേസില് പിഴവുകള് തിരുത്തി സുല്ത്താന് ബത്തേരി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയില് വീണ്ടും കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ച് വനം വകുപ്പ്. ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ഉള്ളതിനാല് ആണ് കുറ്റപത്രം വൈകിയത് എന്നാണ് വിശദീകരണം.
ആവശ്യമായ രേഖകള് കുറ്റപത്രത്തോടൊപ്പം നല്കിയില്ലെന്നും ഗുരുതര സാങ്കേതിക പിഴവുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 17 ന് സമര്പ്പിച്ച കുറ്റപത്രം കോടതി മടക്കിയിരുന്നു.അതേസമയം, ദുര്ബലമായ കുറ്റപത്രം ആരെ സഹായിക്കാനാണെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയര്ത്തുന്നത്.
അഞ്ചുവര്ഷത്തിനുശേഷമാണ് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കുന്നത്.വനത്തില് നിന്നാണോ പട്ടയഭൂമിയില് നിന്നാണോ മരം മുറിച്ചത് എന്നതിലും കുറ്റപത്രത്തില് വ്യക്തത ഇല്ലായിരുന്നു.
പിടിച്ചെടുത്ത തടികള്, വാഹനം എന്നിവ കണ്ടുകെട്ടുക പോലും ചെയ്യാതെയാണ് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചത്.ഗുരുതരമായ സാങ്കേതിക പിഴവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.ഇതോടെയാണ് കുറ്റപത്രം ഫയലില് സ്വീകരിക്കാതെ കോടതി മടക്കിയത്.പ്രതികളായ അഗസ്റ്റിന് സഹോദരന്മാരെ സഹായിക്കാന് ബോധപൂര്വം ഉണ്ടായ നീക്കമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം.
1/21 കേസില് എഫ്ഐആര് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികളായ അഗസ്റ്റിന് സഹോദരന്മാര് 2021 ല് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തുടര്ന്ന് കുറ്റപത്രം നല്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതി ഏര്പ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് ഈ മാസം എട്ടിനാണ് നീക്കിയത്.പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളില് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കാനും കോടതി നിര്ദേശിച്ചു.തുടര്ന്നാണ് തിടുക്കപ്പെട്ട് ഈ മാസം 17 ന് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചത് എന്നാണ് വിശദീകരണം.
കേസില്പ്പെട്ട വീട്ടി തടികളും ടോറസ് ലോറിയും സര്ക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന് കേരള വനനിയമം സെക്ഷന് 61 എ പ്രകാരമുള്ള നടപടികള് തുടങ്ങി.പ്രതികള്ക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു. കണ്ടുകെട്ടല് നടപടികള് അടിയന്തിരമായി പൂര്ത്തീകരിക്കുമെന്നും വനം വകുപ്പ് കോടതിയെ അറിയിക്കും.