പത്തനംതിട്ട: മുട്ടില് മരംമുറി കേരളം കണ്ട വലിയ കുംഭകോണമാണെന്ന് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണ്.കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാര് കാര്യമായ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല.
തള്ളിയ കുറ്റപത്രത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിച്ചു. കുറ്റപത്രത്തില് ചില പിശകുകള് ഉണ്ട്. അത് ബോധപൂര്വമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും ഷിബു ബേബി ജോണ് പറഞ്ഞു.
വിഷയത്തില് റിപ്പോര്ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.108 ഈട്ടി മരങ്ങള് മുറിച്ചത് വനംവകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.ഒമ്പത് മരങ്ങള് മുറിച്ചത് പട്ടയഭൂമിലല്ലെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. മുട്ടില് കേസിലെ ബാക്കി കുറ്റപത്രങ്ങള് ഉടന് നല്കും.ഇങ്ങനെ ചിലര് കൊള്ള നടത്തിയതുകൊണ്ട് യഥാര്ത്ഥ കര്ഷകനാണ് ദുരിതത്തിലായത്. വിവാദ റവന്യൂ ഉത്തരവ് ഇറക്കാനുള്ള കാരണവും അന്വേഷിക്കണമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
വനംവകുപ്പ് മേധാവിയോട് റിപ്പോര്ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷിബു ബേബി ജോണ് പറഞ്ഞു. മുട്ടില് കേസ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കും.പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശം സംബന്ധിച്ച് പുതിയ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമെന്താണെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു.ആറ് കരട് വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയപ്പോള് ചിലര്ക്ക് ആശങ്കയില്ലായിരുന്നു. ജനവാസമേഖല ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്.ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ ജയതിലകിന്റെ നടപടി ദുരൂഹമാണ്. മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശയാത്രയില് ഒരു തെറ്റുമില്ലന്നും മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.. രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാല് താനും പോകും.