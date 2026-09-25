ന്യൂദല്ഹി: ഭഗവദ്ഗീതയുടെ 700 ശ്ലോകങ്ങളും പാണിനിയുടെ അഷ്ടാധ്യായി, അമരകോശം എന്നിവയിലെ 4000 സൂത്രങ്ങളും മനഃപാഠമാക്കി ഒമ്പതുവയസ്സുകാരനായ വൃഷ്വർദ്ധൻ ശർമ്മ.
വൃഷ്വർദ്ധൻ ശർമ്മ സർവ്വകലാശാലാ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി മത്സരിക്കുകയും, താൻ പഠിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സൗജന്യ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘ഗീതാവർദ്ധൻ’ (GitaVardhan) ആപ്പ് 13 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു;
അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച വോയ്സ്-എനേബിൾഡ് (ശബ്ദത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന) ഉപകരണങ്ങൾ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായും ഹാർഡ്വെയറുമായും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഒമ്പത് വയസ്സിൽ കുട്ടികൾ തങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. എന്നാൽ വൃഷ്വർദ്ധൻ ശർമ്മ ഇതിനകം തന്നെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളായ പുരാതന സംസ്കൃത പാണ്ഡിത്യത്തിനും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കും ഇടയില് അസാധാരണമായ ഒരു പാലം നിർമ്മിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
ബംഗളൂരില് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന (ഹോംസ്കൂളിംഗ്) ഈ വിദ്യാർത്ഥി, അഞ്ചാം വയസ്സിൽ സ്വയം പഠനത്തിലൂടെ ഭഗവദ്ഗീതയിലെ മുഴുവൻ ശ്ലോകങ്ങളും (700 എണ്ണം) മനഃപാഠമാക്കിയിരുന്നു. എട്ടാം വയസ്സിൽ, ഏകദേശം 4,000 സൂത്രങ്ങളുള്ള പാണിനിയുടെ അഷ്ടാധ്യായിയും അമരകോശവും മനഃപാഠമാക്കി. പ്രസിദ്ധ.സംസ്കൃത വൈയാകരണനാണ് പാണിനി.
700 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് 4,000 സൂത്രങ്ങളിലേക്ക്
സംസ്കൃതത്തിലുള്ള വൃഷ്വർദ്ധന്റെ നേട്ടങ്ങൾ മനഃപാഠമാക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതല്ല. 2026 മാർച്ചിൽ കാഞ്ചിപുരത്ത് നടന്ന 63-ാമത് അഖില ഭാരതീയ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ ‘അഷ്ടാധ്യായി കണ്ഠപാഠ’ വിഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്ന മത്സരമായിരുന്നു അത്; 25 വരെ പ്രായമുള്ളവർക്കൊപ്പമാണ് വൃഷ്വർദ്ധൻ ശർമ്മ മത്സരിച്ചത്. 2024-ൽ അയോധ്യയിലും 2025-ൽ ഹരിദ്വാറിലും വെള്ളിമെഡലുകൾ നേടിയിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് മത്സരത്തില് സ്വര്ണ്ണം നേടിയത്.
11 ഇന്ത്യൻ ലിപികളിൽ ഭഗവദ്ഗീത മുഴുവനായും കൈകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങള് അത്രയും മനപാഠമാക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു.
ഓഫ്ലൈനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗീത ആപ്പ് നിർമ്മിച്ച ഒമ്പത് വയസ്സുകാരൻ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സാങ്കേതിക പദ്ധതി ‘ഗീതാവർദ്ധൻ’ (GitaVardhan) ആണ്; 13 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭഗവദ്ഗീത ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു സൗജന്യ ആപ്പാണിത്. സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ, വൃഷ്വർദ്ധന്റെ ശബ്ദത്തിലുള്ള പാരായണം, ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണ വിശദീകരണങ്ങൾ, ആദിശങ്കരാചാര്യരുടെയും രാമാനുജാചാര്യരുടെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല.
ആപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിവരണം അനുസരിച്ച്, ഇതിൽ പരസ്യങ്ങളോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളോ ട്രാക്കറുകളോ ഇല്ല. ഇത് പൂർണ്ണമായും ഓഫ്ലൈനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെന്നും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളൊന്നും ശേഖരിക്കുന്നില്ലെന്നും ഗൂഗിൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റിംഗിലും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
ഹാർഡ്വെയറും അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു; ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ അവസാനമായിരുന്നില്ല ആ ആപ്പ് നിർമ്മാണം
ESP32 മൈക്രോകൺട്രോളർ, മൈക്രോഫോൺ, ആംപ്ലിഫയർ, ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പോക്കറ്റ് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഗീതാ വായനാ ഉപകരണങ്ങളും വൃഷ്വർദ്ധൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണത്തിൽ ‘ഇ-ഇങ്ക്’ (e-ink) സ്ക്രീനും മറ്റൊന്നിൽ ടച്ച് സ്ക്രീനുമാണുള്ളത്. മൂന്നാമത്തേതിൽ ടച്ച്, വോയ്സ് (ശബ്ദം) നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഉപകരണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സി (C), പൈത്തൺ (Python) എന്നീ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെയും ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഭാഗമായി കന്നഡ, തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകൾ പഠിക്കാനുള്ള ആപ്പുകളും അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദേശീയ സംസ്കൃത മത്സരങ്ങളിലെ വിജയം, സാങ്കേതിക പദ്ധതികൾ, സെൻട്രൽ സംസ്കൃത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2026 ഓഗസ്റ്റിൽ ബെംഗളൂരുവിലെ ‘ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ്’ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി; അവിടെ അദ്ദേഹം ‘ഗീതാവർദ്ധൻ’ ആപ്പും ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണവും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു
വൃഷ്വവര്ധന്റെ വീഡിയോ: