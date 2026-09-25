നഗോയ: റോവിങ്ങില് ചരിത്രനേട്ടവുമായി സത്നാം സിങ് സല്മാന് സഖ്യം. പുരുഷന്മാരുടെ ഡബിള്സ് സ്കള് വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ സഖ്യം ഭാരതത്തിന് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി വെങ്കല മെഡല് സമ്മാനിച്ചത്. മത്സരത്തില് 6:13.25 മിനിറ്റില് ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് ഭാരത താരങ്ങള് വെങ്കലം ഉറപ്പിച്ചത്.
ചൈനീസ് സഖ്യം സ്വര്ണ്ണവും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന് സഖ്യം വെള്ളിയും നേടി. ഈ ഇനത്തില് ഭാരതം നേടുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യന് ഗെയിംസ് മെഡലാണിത്. ഈ വലിയ വിജയത്തിന് പിന്നില് കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളുടെ കഥയാണുള്ളത്. മത്സരത്തിന് വെറും 5 ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമാണ് സത്നാമിനെയും സല്മാനെയും പുതിയ സഖ്യമായി അസോസിയേഷന് മാറ്റിയത്. ക്വാഡ്രപ്പിള് സ്കള്സ് വിഭാഗത്തില് മത്സരിക്കാന് മാസങ്ങളായി ഒന്നിച്ച് പരിശീലിച്ച ഇവരെ അവസാന നിമിഷം ഡബിള് സ്കള്സിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
ടീം കോമ്പിനേഷനിലെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം കടുത്ത നിരാശയും സമ്മര്ദ്ദവും ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും, രാജ്യത്തിനായി കഴിവിന്റെ പരമാവധി പുറത്തെടുക്കാന് ഇരുവരും തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
സത്നാം സിങ്: പഞ്ചാബിലെ മന്സ ജില്ലയിലെ ഒരു കര്ഷക കുടുംബത്തില് നിന്നുള്ള സത്നാം ഇന്ത്യന് നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. മുന് ദേശീയ ഹാന്ഡ്ബോള് താരമായിരുന്ന സത്നാം പിന്നീട് റോവിങ്ങിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു.
സല്മാന് ഖാന്: ഉത്തര്പ്രദേശിലെ അമേഠി സ്വദേശിയായ സല്മാന്റെ ജീവിതം കഠിനമായ പോരാട്ടങ്ങളുടേതായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തില് പിതാവ് മരണപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് കുടുംബത്തെ നോക്കാന് ഡല്ഹിയില് ഊബര് ടാക്സി െ്രെഡവറായി ജോലി ചെയ്തു. 2018ല് ഇന്ത്യന് ആര്മിയില് ചേര്ന്നതോടെയാണ് സല്മാന് റോവിങ് രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്.
മെഡല് നേട്ടത്തിന് ശേഷം സംസാരിച്ച സത്നാം സിങ് കുറിച്ച വാക്കുകള് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു:
‘ഞങ്ങള് ഇല്ലാതായാലും, ഒരു ഖാനും സിങ്ങും ചേര്ന്ന് ഏഷ്യന് ഗെയിംസ് ഡബിള് സ്കള്സില് ഭാരതത്തിനായി ആദ്യ മെഡല് നേടി എന്നത് ചരിത്രമായി ഇവിടെ നിലനില്ക്കും.’
എല്ലാ വിവാദങ്ങളെയും കാറ്റില്പ്പറത്തി അവിശ്വസനീയമായ പോരാട്ടവീര്യം പുറത്തെടുത്ത സത്നാമും സല്മാനും ഭാരതത്തിന് വലിയ അഭിമാനമായി മാറി.