തിരുവനന്തപുരം: പി.എസ്.സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ചെയർമാനും അംഗങ്ങളും ഹാജരാകണമെന്നും, അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷയൊന്നുമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനും ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനും പി.എസ്.സി നേതൃത്വം തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അന്വേഷണവുമായി സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്വന്തം നിലയ്ക്കുള്ള നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകില്ലെന്ന് പിഎസ്സി ചെയർമാൻ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതായി വന്ന വാർത്തകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.
“ആർക്കും പ്രത്യേക പദവിയൊന്നുമില്ല. ഈ രാജ്യത്ത് അതിപ്രധാന വ്യക്തികളെപ്പോലും ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാവരും പൗരന്മാരാണ്,” സതീശൻ പറഞ്ഞു. പരീക്ഷകളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ വഞ്ചിച്ചെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ പിഎസ്സി നേരിടുന്നുണ്ട്. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ആരെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലീസ് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും. ആർക്കും അത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാവില്ല, മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ താനുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിച്ചിരുന്നതായി സതീശൻ പറഞ്ഞു. പിഎസ്സി ചെയർമാന് പ്രത്യേക പദവിയൊന്നുമില്ല. വലിയൊരു തട്ടിപ്പാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖകൾ കൈമാറുകയും വേണം. മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന പിഎസ്സി പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ പരാമർശം.