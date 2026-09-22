ന്യൂദല്ഹി: യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസിന്റെ (യുഎഫ്ബിയു) ആഹ്വാനപ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ 30 വരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദേശീയ ബാങ്ക് പണിമുടക്കിന് മുന്നോടിയായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) പുതിയ ഉപഭോക്തൃ മുന്നറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരപരിപാടികളുടെ ഭാഗമാണ് സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ഈ പണിമടക്ക്.
പ്രധാനപ്പെട്ട ബാങ്കിംഗ് ജോലികൾ മുൻകൂട്ടി തീർക്കാൻ എസ്ബിഐ നിർദ്ദേശം നൽകി. പണിമടക്ക് ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾ അതിന് മുൻപ് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് എസ്ബിഐ ഉപഭോക്താക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബാങ്ക് ശാഖകൾ സന്ദർശിക്കുകയോ ജീവനക്കാരുടെ സഹായം തേടുകയോ ചെയ്യേണ്ട സേവനങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിനാൽ തീർപ്പാക്കാത്ത രേഖകളോ മറ്റ് ശാഖകളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ജോലികളോ ഉള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ സെപ്റ്റംബർ 28-ന് മുൻപായി ഇത്തരം ഇടപാടുകൾ തീർക്കേണ്ടതാണ്.
പണിമുടക്ക് സമയത്ത് അത്യാവശ്യ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണെന്ന് ബാങ്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യ ബാങ്കിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എടിഎമ്മുകളും സിഎസ്പികളും ഉപയോഗിക്കാം. പണിമടക്ക് കാലയളവിൽ പണം ആവശ്യമുളള ഉപഭോക്താക്കൾ എടിഎമ്മുകളും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് വിത്ഡ്രോവൽ മെഷീനുകളും (ADWM) ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് എസ്ബിഐ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലഭ്യമായ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കസ്റ്റമർ സർവീസ് പോയിന്റുകളും (CSPs) ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സാധാരണ ഇടപാടുകൾക്കായി ബാങ്കിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും എസ്ബിഐ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഡിജിറ്റലായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇടപാടുകൾക്കായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, യോനോ, മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ്, യുപിഐ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.ശാഖകൾ സന്ദർശിക്കാതെ തന്നെ പണം നൽകാനും പണം അയക്കാനും മറ്റ് സാധാരണ ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും ഈ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കും.
എങ്കിലും ശാഖകളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഓൺലൈനായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ കരുതരുത്. ഭൗതിക രേഖകൾ ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾ, ചില ചെക്ക് സംബന്ധമായ സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാരുടെ സഹായം ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ ബാങ്ക് ശാഖകളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് വൈകിയേക്കാം.