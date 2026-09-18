ന്യൂദൽഹി: ജപ്പാനിൽ ശനിയാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന 2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ, ഇരട്ട ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവായ മനു ഭാക്കറും നിലവിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷോട്ട് പുട്ട് ചാമ്പ്യനായ തജീന്ദർപാൽ സിംഗ് തൂറും ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്തും. വ്യത്യസ്ത കായിക ഇനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച രണ്ട് കായികതാരങ്ങളെയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത്.
ഒളിമ്പിക് ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനകം തന്നെ തന്റേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച ഭാക്കർ, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ഷോട്ട് പുട്ട് വിഭാഗത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന തൂറിനൊപ്പം ഈ ബഹുമതി പങ്കിടും. ഭാക്കറിനെ നിയമിച്ച കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ ഷെഫ് ഡി മിഷൻ സഹദേവ് യാദവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തജീന്ദർപാൽ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പതാകവാഹകനെന്ന് പിന്നീട് അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.
2024-ലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ, ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഒരൊറ്റ പതിപ്പിൽ രണ്ട് മെഡലുകൾ നേടുന്ന സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ കായികതാരമാണ് മനുഭാക്കർ. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസുകളിലും സ്വർണം നേടിയ താരമാണ് ഷോട്ട് പുട്ട് വിദഗ്ധനായ തജീന്ദർപാൽ. നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ എന്ന നിലയിലും, ഏഷ്യൻ തലത്തിൽ ഇതിനകം രണ്ടുതവണ വിജയം കൈവരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷകളുടെ ഭാരവുമായിട്ടാണ് തജീന്ദർപാൽ മത്സരത്തിനിറങ്ങുക.
ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ നയിക്കാൻ ഭാക്കറും തജീന്ദർപാലും തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ മത്സരങ്ങളിലും മെഡൽ നേട്ടങ്ങളിലും പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഇനി ഒരുങ്ങുന്നത്.