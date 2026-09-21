പത്തനംതിട്ട: ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയാണ് മണ്ഡലകാലത്തിന് മുന്പ് ശബരിമലയിലെ അരവണ പ്ലാന്റിന്റെ ശേഷി കൂട്ടാന് തീരുമാനിച്ചതെന്നും ഇക്കാര്യത്തില് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുമുള്ള വിശദീകരണവുമായി തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ്. കന്നിമാസപൂജകള്ക്കായി നട തുറന്നപ്പോള് അരവണയ്ക്കും അപ്പത്തിനും കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിട്ടതില് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരന് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. നട തുറന്ന സമയത്ത് പ്ലാന്റ് ശുദ്ധീകരിക്കാന് നിന്നതാണ് പ്രതിസന്ധിയ്ക്ക് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
മണ്ഡലകാലത്തെന്ന പോലെ അയ്യപ്പന്മാര് കൂടുതലായി എത്തിയതിനാലാണ് ഇപ്പോള് അരവണ വിതരണത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തേണ്ടിവന്നതെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് വിശദീകരിക്കുന്നു. അരവണ പ്ലാന്റിന്റെ നവീകരണം ഏത് സമയത്ത് തുടങ്ങിയാലും പൂര്ത്തിയാക്കാന് ഒന്നര മാസമെടുക്കും. അടുത്തമാസം പത്തിന് നവീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കുമെന്നും ബോര്ഡ് അറിയിച്ചു.