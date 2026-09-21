തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആര്ടിസി പ്രിയദര്ശിനി സ്ത്രീ സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി നൂറ് ദിവസം തികയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആഘോഷരിപാടി മാത്രം നടത്താനാണ് നിര്ദേശമെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി സി പി ജോണ്.സാരി വിതരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കെഎസ്ആര്ടിസി ഡിപ്പോകളിലും വനിതകള്ക്ക് സാരി വിതരണമുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നത്.
ഓരോ ഡിപ്പോയിലും 15 സാരികള് വീതമാണ് നല്കുകയെന്നായിരുന്നു വിവരം. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സാരിവിതരണം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമല്ലെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചത്.
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10ന് തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂര് കെഎസ്ആര്ടിസി ടെര്മിനലില് നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് മന്ത്രി സി പി ജോണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.പദ്ധതി മികച്ച രീതിയില് മുന്നോട്ടുപോകുന്നുവെന്നും നിലവില് ഓര്ഡിനറി ബസുകളില് മാത്രമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും ഈ രീതിയില് തന്നെ പദ്ധതി തുടരാനാണ് തീരുമാനമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.