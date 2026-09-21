ന്യൂദല്ഹി: സീനിയര് അഭിഭാഷകരായി നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ നിയമങ്ങള് ദല്ഹി ഹൈക്കോടതി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. 2024 മാര്ച്ചില് പുറപ്പെടുവിച്ച ചട്ടക്കൂടിന് പകരമാണിത്. അഭിഭാഷകന്റെ നീതിബോധം, കോടതിമുറിയിലെ പെരുമാറ്റം, പ്രൊഫഷണല് ധാര്മ്മികത, ജൂനിയര് അഭിഭാഷകരുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള പങ്ക്, പ്രോ ബോണോ ജോലി, നിയമ സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്തുവേണം ഇനി സീനിയര് അഭിഭാഷക പദവിയിലേക്കുള്ള പ്രമോഷന്.
രജിസ്ട്രാര് റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥിരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിയമന പ്രക്രിയയ്ക്ക് മേല്നോട്ടം വഹിക്കും.
കുറഞ്ഞത് 10 വര്ഷത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ബാര് കൗണ്സിലില് ചേര്ന്നിരിക്കണം, കുറഞ്ഞത് 40 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം എന്നിവയും നിബന്ധനകളാണ്. 10 വര്ഷത്തില് താഴെ പരിചയമുള്ള മുന് ദല്ഹി ഹയര് ജുഡീഷ്യല് സര്വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് മിനിമം പ്രാക്ടീസ് ബാധകമല്ല.
ഒരു ഫുള് കോര്ട്ടിന് മുതിര്ന്ന അഭിഭാഷക പദവി പിന്വലിക്കാനും കഴിയും.