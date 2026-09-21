തിരുവനന്തപുരം: ഗോവ കഴിഞ്ഞാല് കൂടുതല് തൊഴിലില്ലായ്മ കേരളത്തില്; സര്ക്കാര് നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കില് കേരളത്തില് യുവതീയുവാക്കള് ഇല്ലാതാകുമെന്നും നടനും സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകനുമായ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാന്യമായ ശമ്പളം പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥിരം ജോലി എന്നത് കിട്ടാക്കനി ആകുന്നു എന്നും, കേരളത്തിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാകുന്നു എന്നും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു. പല ജോലിയിലും ശമ്പളം പോലും കൃത്യമായി കിട്ടുന്നില്ല .
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ പീരിയോഡിക് ലേബർ ഫോഴ്സ് സർവേ (PLFS) കണക്കുകൾ പ്രകാരം (1)ഗോവ, 2..കേരളം, 3..ഹരിയാന, 4…പഞ്ചാബ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഉയർന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഗോവക്കു തൊട്ടു പുറകിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് എന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ആണ്. – സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നു.
കേരളത്തിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ കുറവ് ആണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. ഉള്ള വ്യവസായങ്ങൾ എല്ലാം സമരം ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ആരും പേടിച്ച് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് വൻകിട വ്യവസായങ്ങളുടെയും തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റുകളുടെയും കുറവാണ് യുവതി യുവാക്കൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം. നല്ലൊരു ശതമാനവും, ഈഗോ പ്രശ്നം കൊണ്ടും, ദുരഭിമാനം കൊണ്ടും , Pപരമ്പരാഗത ജോലികളോടും ശാരീരിക അധ്വാനമുള്ള തൊഴിലുകളോടും താല്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കുകയും മേത്തരം ജോലികൾക്കായി മാത്രം കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു..- സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അർഹതപ്പെട്ട ജോലി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ന്യൂ ജെന് പിള്ളേര് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ചേക്കേറുന്നത്. സർക്കാർ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ യുവതി യുവാക്കൾ ഭാവിയിൽ തീരെ കുറയുമെന്നും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.