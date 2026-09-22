ന്യൂദല്ഹി: ബാറ്ററിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന, ഡ്രോണുകളെ ഫലപ്രദമായി തകര്ക്കാന് കഴിയുന്ന ദിവ്യായുധം…അതാണ് ഗാര്ഡിയന്-1 എന്ന ഡ്രോണുകളെ തകര്ക്കുന്ന ഡ്രോണ് ഇന്റര്സെപ്റ്റര്…ഇത് നിര്മ്മിക്കുന്നത് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള യുഎസ് കമ്പനിയായ ‘പവറസ്’ (Powerus) ആണ്. ഈയിടെ ഈ കമ്പനി പാകിസ്ഥാനുമായി ആന്റി ഡ്രോണ് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാറുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ മോദി വരുദ്ധ മാധ്യമങ്ങള് വലിയ വിമര്ശനം ഉയര്ത്തിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോള് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സുപ്രധാനമായ ഒരു വാര്ത്ത പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്.
പവറസുമായി കരാര് ഒപ്പിട്ടത് പരസ് ഡിഫന്സ്
പാകിസ്ഥാനുമായി കരാറുണ്ടാക്കുന്നതിന് മാസങ്ങള്ക്ക് മുന്പേ തന്നെ പവറസ് എന്ന കമ്പനി ഇന്ത്യയുമായി ആന്റി ഡ്രോണ് നിര്മമിച്ചുനല്കുന്നതിന് കരാര് ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ‘പരസ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സ്പേസ് ടെക്നോളജീസു’മായാണ് (Paras Defence and Space Technologies) പവറസ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത്.
റേ സ്ട്രൈക് 9 എന്ന ലേസര് ആയുധം, എസ് കെ 50 എന്ന ആളില്ലാ ആകാശവാഹനം, റിമോട്ടില് പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഗണ് സംവിധാനം, കലാള്പ്പടയ്ക്ക് വേണ്ടി മുഖാമുഖ യുദ്ധത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങള് തുടങ്ങി ഇന്ത്യന് പ്രതിരോധമേഖലയ്ക്ക് ഗണ്യമായ സംഭാവനകള് നല്കുന്ന കമ്പനിയാണ് പരസ് ഡിഫന്സ്.
പാകിസ്ഥാന് ഡ്രോണുകൾ നൽകാനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള യുഎസ് കമ്പനിയായ ‘പവറസ്’ (Powerus), ആന്റി-ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു.
തങ്ങളുടെ ‘ഗാർഡിയൻ-1’ (Guardian-1) ഇന്റർസെപ്റ്റർ ഡ്രോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമായി ജൂണിൽ തന്നെ പവറസ് മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ‘പരസ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സ്പേസ് ടെക്നോളജീസു’മായി (Paras Defence and Space Technologies) കരാർ ഒപ്പിട്ടു. പരസ് സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ പ്രകാരം, പവറസിന്റെമാതൃകമ്പനിയായ ‘ഓട്ടോണമസ് പവർ കോർപ്പറേഷന്റെ’ (Autonomous Power Corporation) പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപകമ്പനിയായ ‘ടാൻഡം ഡിഫൻസ് എൽഎൽസി’യുമായി (Tandem Defence LLC) പരസ് പ്രത്യേക ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ (IP) ലൈസൻസിംഗ് കരാറിലും ഏര്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുമായുള്ള പവറസിന്റെ ആന്റി-ഡ്രോൺ കരാർ
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ‘ഗാർഡിയൻ-1’ ആന്റി-ഡ്രോൺ സംവിധാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രത്യേക അവകാശം ഈ കരാർ പരസിന് നൽകുന്നു. ഇതിന് പകരമായി, പരസ് ഡിഫന്സ് മുൻകൂറായി ലൈസൻസ് ഫീസ് നൽകുകയും ഇന്ത്യയിലെ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള അറ്റാദായത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പവറസിന് നൽകുകയും വേണം.
എന്താണ് പവറസിന്റെ ആന്റി ഡ്രോണ് സംവിധാനമായ ഗാര്ഡിയന് 1?
ആകാശമാർഗ്ഗമുള്ള ഭീഷണികളെ കണ്ടെത്താനും പിന്തുടരാനും നിർവീര്യമാക്കാനും കഴിയുന്ന, ഉയർന്ന വേഗതയുള്ളതും ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ ഒരു കൗണ്ടർ-ഡ്രോൺ സംവിധാനമാണ് ഗാർഡിയൻ-1. വൺ-വേ അറ്റാക്ക് ഡ്രോണുകൾ (ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ഇടിച്ചിറങ്ങി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നവ), ലോയിറ്ററിംഗ് മ്യൂണിഷനുകൾ (ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് പറന്ന് ആക്രമണം നടത്തുന്നവ), ഡ്രോൺ കൂട്ടങ്ങൾ (drone swarms) എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അമേരിക്ക ഗാര്ഡിയന് 1ലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങിനെ?
ഇറാനിയൻ ‘ഷാഹെദ്’ (Shahed), ‘ഗെറാൻ’ (Geran) ഡ്രോണുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അമേരിക്ക ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വിലകൂടിയ പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകളാണ്. ഷാഹിദ് ഡ്രോണിന് ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷമാണ് വിലയെങ്കില് ഈ ഷാഹെദ് ഡ്രോണുകളെ അടിച്ചിടുന്ന പാട്രിയ്റ്റ് മിസൈലിന്റെ വില 60 ലക്ഷം വരെയാണ്. ഇത് അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയ തലവേദനയായി. ഇതിന് പരിഹാരമായാണ് വില കുറഞ്ഞ ആന്റി ഡ്രോണ് സംവിധാനമാ ഗാര്ഡിയന് 1 നിര്മ്മിച്ചത്. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഇറാന്റെ ഷാഹെദ്, ഗെറാന് എന്നീ രണ്ട് ഡ്രോണുകളും യഥാക്രമം യുഎസ്, ഉക്രൈൻ എന്നിവയ്ക്കെതിരായ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഇറാനും റഷ്യയും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആധുനിക യുദ്ധത്തില് കൗണ്ടര് ഡ്രോണ് പ്രധാനം
വിലകുറഞ്ഞ ആളില്ലാ വിമാന സംവിധാനങ്ങളിൽ (unmanned platforms) നിന്നുള്ള ഭീഷണി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ആധുനിക യുദ്ധമുറകളിൽ കൗണ്ടർ-ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങൾ നിർണായകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ‘ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ’ (Operation Sindoor) സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു; അന്ന് പാകിസ്ഥാൻ തുർക്കി നിർമ്മിത ‘ബയറക്റ്റർ ടിബി2’ (Bayraktar TB2) ഡ്രോണുകളുടെ കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് (LoC) കുറുകെ അയച്ച് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവയിൽ ഭൂരിഭാഗത്തെയും തടയാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയുമായുണ്ടായ നാല് ദിവസത്തെ സംഘർഷം പാകിസ്ഥാനെയും തങ്ങളുടെ ഡ്രോൺ ശേഷിയും ആന്റി ഡ്രോണ് ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.ജൂണില് ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിയുമായി കരാറുണ്ടാക്കിയ പവറസ് പിന്നെയും മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ 16-നാണ് ആന്റി ഡ്രോണ് സംവിധാനമായ ഗാര്ഡിയന് 1 നിര്മ്മിച്ചുനല്കുന്നതിന് പാക് കരസേനാ മേധാവി അസിം മുനീറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ തുടര്ന്ന് പാകിസ്ഥാന് പവറസുമായി ഒരു തന്ത്രപ്രധാനമായ ധാരണാപത്രത്തിൽ (MoU) ഒപ്പുവെച്ചു. ആന്റി ഡ്രോണ് സംവിധാനമായ ഗാര്ഡിയന് 1ന്റെ സംഭരണം, ഉൽപ്പാദനം, ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവ ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതായി പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയുമായും പാകിസ്ഥാനുമായും ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകൾ ഒന്നുതന്നെയാണോ എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തില് അറിയാനായിട്ടില്ല. .
ഇന്ത്യയുമായുള്ള കരാറിൽ ‘ഗാർഡിയൻ-1’ (Guardian-1) സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ (MoU) ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചോ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
, പവറസിന്റെ (Powerus) ഡ്രോണുകളെ തകര്ക്കുന്ന ഇന്റർസെപ്റ്ററുകള് മൂന്നെണ്ണമുണ്ട്. ഗാർഡിയൻ-1 (മാനുവൽ), ഗാർഡിയൻ-2 (സെമി-ഓട്ടോണമസ്), ഗാർഡിയൻ-3 (‘ഫയർ-ആൻഡ്-ഫോർഗെറ്റ്’ സംവിധാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായത്).എന്നിവ.
പവറസും ട്രംപുമായുള്ള ബന്ധം
വ്യോമ-നാവിക ഡ്രോണുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യ കമ്പനി, 2025-ൽ യുഎസ് ആർമി മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ആൻഡ്രൂ ഫോക്സ്, ബ്രെറ്റ് വെലിക്കോവിച്ച് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സ്ഥാപിച്ചത്.
നാസ്ഡാക്കിൽ (Nasdaq) ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ‘ഓറിയസ് ഗ്രീൻവേ ഹോൾഡിംഗ്സു’മായി (Aureus Greenway Holdings) ലയിക്കാൻ പവറസ് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ഈ കരാർ വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൗതുകകരമാകുന്നത്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മക്കളായ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ജൂനിയർ, എറിക് ട്രംപ് എന്നിവരുടെ പിന്തുണ ഓറിയസിനുണ്ട്. യുഎസ് റെഗുലേറ്ററി രേഖകൾ പ്രകാരം, ‘അമേരിക്കൻ വെഞ്ചേഴ്സ്’ (American Ventures) എന്ന നിക്ഷേപ ഫണ്ട് വഴിയാണ് ട്രംപ് ജൂനിയറും എറിക് ട്രംപും ഓറിയസിൽ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം നേടിയത്. ഒക്ടോബർ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓറിയസും പവറസും ലയിച്ച് ഒരൊറ്റക്കമ്പനിയായി മാറും.