തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കുമ്പോഴും യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് ദുരന്തബാധിതരോട് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സമീപനം തുടരുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയന്.
ആഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരമുണ്ടായ പ്രളയത്തില് ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ പ്രളയബാധിതര്ക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച അടിയന്തര ധനസഹായം സര്ക്കാര് ഇതുവരെ നല്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
അടിയന്തര സഹായത്തിന് പോലും ഇത്രയും കാലതാമസം വരുത്തുന്നത് ജനങ്ങളോട് പുലര്ത്തുന്ന കടുത്ത നിസ്സംഗതയാണ് . പ്രളയദുരിതാശ്വാസമായി 10,000 രൂപ നല്കുമെന്നായിരുന്നു സര്ക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. എന്നാല് ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് 40,000-ത്തിലധികം പേര് അപേക്ഷ നല്കിയതില് വെറും 83 പേര്ക്ക് മാത്രമാണ് പകുതി തുകയായ 5,000 രൂപയെങ്കിലും വിതരണം ചെയ്തത്.
കോട്ടയത്താകട്ടെ, ദുരന്തബാധിതരുടെ വിവരശേഖരണം പോലും ഇതുവരെ പൂര്ത്തിയായിട്ടില്ല എന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ദുരന്തമുഖത്ത് വെറും വാഗ്ദാനങ്ങള് നല്കി ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന രീതി സര്ക്കാര് അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.