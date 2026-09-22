തൃശൂര്: ഗുരുവായൂരില് അസമയത്ത് അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞാല് ഇനി പൊലീസ് പിടികൂടും.
ടെമ്പിള് പൊലീസ് സ്ട്രെയിഞ്ചര് പെട്രോള് ടീം രൂപീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തനം തുടങ്ങി.സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നുളള ആയിരത്തോളം പേര് ഇവിടെ തെരുവില് കഴിയുന്നതായാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.അടുത്തിടെ ഗുരുവായൂരില് നടന്ന ചില പ്രധാന കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് തെരുവില് കഴിയുന്നവര് ഉള്പ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയത്.
രാത്രി 10 മണി മുതല് 12 വരെയാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധന നടക്കുക.തെരുവില് കഴിയുന്നവരുടെയും അപരിചിതരുടെയും പേരും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഫോട്ടോയും ശേഖരിക്കും. പരിശോധനയില് കണ്ടെത്തുന്നവരെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുക. കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ഏര്പ്പെട്ടവര്ക്കെതിരെ നിയമനടപടി, വീട് വിട്ടിറങ്ങി തെരുവില് കഴിയുന്നവരെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള നടപടി,അവശരും സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവരുമായവരെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പുനരധിവസിപ്പിക്കും എന്നിങ്ങനെയാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുക.
ക്ഷേത്രനഗരിയെ കുറ്റവിമുക്തമാക്കലാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഗുരുവായൂര് എ.സി.പി. എം. സുരേന്ദ്രന് പറഞ്ഞു. ദേവസ്വം സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെയും ജനമൈത്രി സമിതി പ്രതിനിധികളെയും ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് സംഘത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനം. പൊതുജനങ്ങളെ ഉള്പ്പെടുത്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള പെട്രോളിംഗ് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യമായാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രവളപ്പില് പോലീസിനൊപ്പം സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരും പുറംപ്രദേശങ്ങളില് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിനിധികളും പരിശോധനയില് പങ്കാളികളാകും. ഒരു സംഘത്തില് എസ്.ഐ. ഉള്പ്പെടെ മൂന്ന് പോലീസുകാരും പൊതുജനങ്ങളുടെ രണ്ട് പ്രതിനിധികളുമാണ് ഉണ്ടാകുക. ടെമ്പിള് എസ്.എച്ച്.ഒ. കെ.ജി. ജയപ്രദിനാണ് ഈ ടീമിന്റെ മേല്നോട്ട ചുമതല.