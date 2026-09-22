തിരുവനന്തപുരം:സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വൈകിട്ട് 6.45 മുതല് രാത്രി 12.35 വരെയുള്ള സമയത്ത് ഭാഗിക വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം വേണ്ടിവരുമെന്ന് കെഎസ്ഇബി. 600 മെഗാവാട്ട് മുതല് 800 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതിയുടെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടാനാണ് സാധ്യത. സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ഉയര്ന്നനിലയില്ത്തന്നെയാണ്.മുന്കാലങ്ങളിലെ സെപ്തംബര് മാസത്തെ ഡിമാന്ഡില്നിന്നു ഏകദേശം 1200 മെഗാവാട്ട് വരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്.
സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല് ദീര്ഘകാല കരാര് വഴി ലഭ്യമാകേണ്ട 270മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയും, മധ്യപ്രദേശില് നിന്നും സ്വാപ്പ് പ്രകാരം ലഭ്യമായിരുന്ന 200 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയും ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല. എന്നാല് നിരന്തരവും ഊര്ജ്ജിതവുമായ ശ്രമത്തെത്തുടര്ന്ന് GRIDCO നിന്നും 50 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഇന്ന് അധികമായി തരപ്പെടുത്താന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യമാകെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത വര്ധിച്ചതിനാല് പവര് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യതയിലും കാര്യമായ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ദേശീയ തലത്തില് ഗ്രിഡ് കണ്ട്രോളര് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയച്ചതുപ്രകാരമുള്ള 12000 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവ് പൂര്ണമായും പരിഹരിക്കാത്ത സാഹചര്യവും നിലനില്ക്കുന്നു. 5000 മെഗാവാട്ട് വരെ ആള് ഇന്ത്യ ഡിമാന്ഡ് കൂടാനും 5000 മെഗാവാട്ട് വരെ വിന്ഡ് ജനറേഷന് കുറയാനും സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് ഗ്രിഡ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറമെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് പീക്ക് സമയങ്ങളില് ഗ്രിഡ് ഫ്രീക്വന്സി ക്രമാതീതമായി കുറയുകയുണ്ടായി.