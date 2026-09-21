അബുദാബി : ഫുജൈറ ടെർമിനലിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി ഓഫ് അബുദാബിയുമായി (ICAD) നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാർഗോ റെയിൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചതായി ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ഫ്രൈറ്റ് അറിയിച്ചു. 2026 സെപ്റ്റംബർ 20-നാണ് അബുദാബി മീഡിയ ഓഫീസ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
എഡി പോർട്ട്സ് ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ഫ്രൈറ്റ് ഈ സംയോജിത റെയിൽ സർവീസ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇത്തിഹാദ് റെയിലിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ഫ്രൈറ്റ് ചരക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കമ്പനിയാണ്.
ഈ സംയോജിത ഇൻലാൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് സൊല്യൂഷൻ, സമർപ്പിത റെയിൽ ചരക്ക് സേവനത്തെയും ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് വ്യാപാരം അടുപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കസ്റ്റംസ് പ്രാപ്തമാക്കിയ ഉൾനാടൻ കാർഗോ ഗേറ്റ്വേയെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്നു.
ഫുജൈറയിൽ എത്തുന്ന ചരക്കുകൾ റെയിൽ വഴി നേരിട്ട് ICAD-ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ സർവീസിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. തുറമുഖ ഗേറ്റുകൾക്കപ്പുറം ഫുജൈറ ടെർമിനലുകളുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ നീക്കം സഹായകമാണ്.