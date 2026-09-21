ഒരു വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെയോ ഗവേഷകന്റെയോ സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് സംരംഭകന്റെയോ മനസ്സില് രൂപപ്പെടുന്ന ആശയം സിലിക്കണ് ചിപ്പായി മാറുന്നത് കേവലം ഒരു സ്വപ്നമല്ല. മുന്പ് ചെലവേറിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകള്, ശക്തമായ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സൗകര്യങ്ങള്, മികച്ച പരിശീലനം, സെമി കണ്ടക്ടര് ഫൗണ്ടറികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്നിവയുടെ അഭാവം മൂലം ഭൂരിഭാഗം സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഇത്തരം ചിപ്പ് ഡിസൈനുകള് പ്രായോഗികമാക്കാന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാല്, രാജ്യത്തെ ചിപ്പ് ഡിസൈന് രംഗം ജനാധിപത്യവല്ക്കരിച്ചുകൊണ്ട് സി-ഡാക് (CDAC) ബംഗളൂരുവിലെ ‘ചിപ്പ്ഇന്’ സെന്റര് ഈ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങള്ക്കാണ് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
മധ്യമേഖലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്ഡ് ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴില് സ്ഥാപിതമായ ചിപ്പ്ഇന് സെന്റര്, ദേശീയ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും സാങ്കേതിക പിന്തുണയും ഒരു കുടക്കീഴില് ലഭ്യമാക്കുന്നു. ചെലവേറിയ ടൂളുകളും കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വിഭവങ്ങളും ഓണ്ലൈന് വഴി സുരക്ഷിതമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ, ഓരോ കോളേജും ഇവ വെവ്വേറെ വാങ്ങേണ്ട ഭാരമുള്ള അവസ്ഥ ഇല്ലാതാകുന്നു.
നിലവില് 400 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും 100 സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകളും ഉള്പ്പെടെ 500-ഓളം ഓര്ഗനൈസേഷനുകളില് നിന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം എഞ്ചിനീയര്മാരാണ് ചിപ്പ്ഇന് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രീകൃത ചിപ്പ്-ഡിസൈന് സംവിധാനത്തില് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപയോക്തൃ ശൃംഖലകളിലൊന്നാണിത്.
ഗ്രാമീണ അല്ലെങ്കില് വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും മുന്നിര ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങള് ലഭ്യമാക്കുന്ന അതേ അത്യാധുനിക സോഫ്റ്റ്വെയറുകള് സ്വന്തം മുറിയിലിരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാന് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക ശേഷിയോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനമോ അല്ല, മറിച്ച് കഴിവാണ് പ്രധാനം എന്ന് ചിപ്പ്ഇന് ഉറപ്പുനല്കുന്നു.
അത്യാധുനിക ടൂളുകളും വിദഗ്ദ്ധ പിന്തുണയും
ചിപ്പ് ഡിസൈന്, സര്ക്യൂട്ട് പരിശോധന, നിര്മ്മാണ യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തല് എന്നിവയ്ക്കായി അത്യാധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസൈന് ഓട്ടോമേഷന് ടൂളുകള് ചിപ്പ്ഇന് ലഭ്യമാക്കുന്നു. സിമുലേഷനുകള്ക്കായി പരം ഉത്കര്ഷ് സൂപ്പര് കമ്പ്യൂട്ടറും, നിര്മ്മാണത്തിന് മുന്പുള്ള പരിശോധനകള്ക്കായി ദേശീയ പ്രീ-സിലിക്കണ് വാലിഡേഷന് പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ചിപ്പ് ഡിസൈനിലെ ചെറിയ പിശകുകള് പോലും വലിയ പരാജയങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകാമെന്നതിനാല്, സാങ്കേതിക പിന്തുണയും പരിശീലനവും മാനദണ്ഡ പരിശോധനകളും കേന്ദ്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഫൗണ്ടറി നിയമങ്ങള് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ഭാഗങ്ങള് കൃത്യമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തി വിദഗ്ദ്ധര് ആവശ്യമായ ഫീഡ്ബാക്കുകള് നല്കുന്നു.
നിര്മ്മാണച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാന് ‘മള്ട്ടി-പ്രോജക്ട് വേഫര്’
യൂറോപ്പിലെ ‘യൂറോപ്രാക്ടീസ്’, യുഎസ്എ-യിലെ ‘മോസിസ്’ മാതൃകയില് മള്ട്ടി-പ്രോജക്ട് വേഫര് സേവനവും ചിപ്പ്ഇന് നല്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സെമികണ്ടക്ടര് വേഫര് നിര്മ്മിക്കുന്നത് വളരെ ചെലവേറിയതായതിനാല്, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡിസൈനുകള് പരിശോധിച്ച് ഒരൊറ്റ വേഫറില് ഒന്നിച്ചാക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ചെലവ് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവ മൊഹാലിയിലെ സെമി-കണ്ടക്ടര് ലബോറട്ടറിയില് നിര്മ്മിച്ച്, പൂര്ത്തിയായ ചിപ്പുകള് പരിശോധനയ്ക്കായി അതത് ഡിസൈനര്മാര്ക്ക് തിരികെ നല്കുന്നു.
സഹകരണത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്
205 ഡിസൈനുകള്: എട്ട് പങ്കിട്ട വേഫര് റണ്ണുകളിലായി എസ്സിഎല് മൊഹാലിയില് നിര്മ്മിച്ചു.
100+ ടേപ്പ്-ഔട്ടുകള്: വിദേശ ഫൗണ്ടറികളില് പൂര്ത്തിയാക്കാന് സാധിച്ചു.
4 കോടി+ മണിക്കൂര്: ഡിസൈന് ടൂളുകളുടെ ഉപയോഗ സമയം രേഖപ്പെടുത്തി.
തദ്ദേശീയ അര്ദ്ധചാലക ഭാവിക്കായി ഒരു ചുവടുവെപ്പ്
വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് വെറും ക്ലാസ് റൂം പഠനത്തിന് അപ്പുറം യഥാര്ത്ഥ ചിപ്പുകള് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാന് സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം.
അധ്യാപകര്ക്ക് പ്രായോഗിക പരിശീലനം നല്കാനും, സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള്ക്ക് ഭീമമായ തുക ലാഭിക്കാനും, വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് പൂര്ണ്ണ സജ്ജരായ എഞ്ചിനീയര്മാരെ ലഭിക്കാനും
ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ അര്ദ്ധചാലക ലക്ഷ്യങ്ങള് കൈവരിക്കുന്നതിന് ഫാബ്രിക്കേഷന് ശേഷിയും ഡിസൈന് വൈദഗ്ദ്ധ്യവുമുള്ള മനുഷ്യവിഭവശേഷി അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ വെല്ലുവിളിയെ ലളിതമാക്കി, അറിവിനെയും സൗകര്യങ്ങളെയും രാജ്യവ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത മികച്ച ചിപ്പ് ഏതൊരു സാധാരണ ക്ലാസ് മുറിയില് നിന്നോ സ്റ്റാര്ട്ടപ്പില് നിന്നോ ഉയര്ന്നുവരുമെന്ന് ചിപ്പ്ഇന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.