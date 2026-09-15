ന്യൂയോർക്ക്: സബ്വേ ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് വീണ് ഇന്ത്യൻ വംശജയായ യുവതിയും നേപ്പാളി അമേരിക്കൻ യുവാവും ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ലോവർ മാൻഹട്ടനിലെ സ്പ്രിങ് സ്ട്രീറ്റ് സബ്വേ സ്റ്റേഷനിൽ രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. ന്യൂജേഴ്സി ഡെയ്ട്ടൺ സ്വദേശിയായ മലൈക ചിത്രെ (24), സെയ്രെവില്ലെ സ്വദേശിയായ നവം കൗൾ (24) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഡൗൺടൗൺ നമ്പർ 4 ട്രെയിൻ പാഞ്ഞെത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഇരുവരും ട്രാക്കിൽ അകപ്പെട്ടത്.
ലഭിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പ്രകാരം യുവതി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് യുവാവിനെ തന്നിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ഒരാൾ ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴുകയും രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടാമത്തെയാൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയമായിരുന്നു എന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. പാഞ്ഞെത്തിയ ട്രെയിനിന്റെ നാല് ബോഗികൾ ഇരുവരുടെയും ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ അധികൃതർ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.