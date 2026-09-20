ബെംഗളൂരു: റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ മരക്കൊമ്പ് വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് 85 ശതമാനം വൈകല്യം സംഭവിച്ച ബെംഗളൂരു സ്വദേശിക്ക് 2.77 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കർണാടക ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. റിച്ച്മണ്ട് റോഡിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ചന്ദൻ ജി. എന്നയാൾക്കാണ് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുക. അപകടത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അപകടസാധ്യതയുള്ള മരത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നിട്ടും സമയബന്ധിതമായി നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നത് കേസിൽ പ്രധാന വിഷയമായി.
2024 മാർച്ച് 7നാണ് സംഭവം. റിച്ച്മണ്ട് റോഡിലൂടെ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ചന്ദന്റെ മേൽ ഗുഡ് ഷെപ്പേഡ് കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ വളപ്പിലെ ഗുൽമോഹർ മരത്തിന്റെ വലിയ കൊമ്പ് പതിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ നട്ടെല്ലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലനശേഷിയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു. ചികിത്സയ്ക്കായി വലിയ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടിവന്നതായും ഭാവിയിലും തുടർച്ചയായ ചികിത്സയും പരിചരണവും ആവശ്യമായി വരുമെന്നും കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അപകടത്തിന് ഏകദേശം 25 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ മരം വെട്ടി ക്രമീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നതായി കോടതി രേഖകളിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ പരാതിയിൽ സമയബന്ധിതമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നാണ് ഹർജിക്കാരന്റെ വാദം. അപകടം നടന്നതിന് ശേഷം ബെംഗളൂരു നഗരസഭ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും സ്കൂൾ അധികൃതർ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും അടിയന്തര സഹായമായി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ചികിത്സയ്ക്കും ജീവിതോപാധി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനുമുള്ള ദീർഘകാല നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ചന്ദൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
അപകടത്തെ തുടർന്ന് ചന്ദന് ഏകദേശം 85 ശതമാനം വൈകല്യം സംഭവിച്ചതായി മെഡിക്കൽ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കിയതായി കോടതി പരിഗണിച്ചു. ചികിത്സയ്ക്കായി ഇതിനകം ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപ ചെലവായതായും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അപകടത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും വരുമാനശേഷിയും ഭാവിയിലെ ചികിത്സാ ചെലവുകളും പരിഗണിച്ചാണ് നഷ്ടപരിഹാര തുക കോടതി നിശ്ചയിച്ചത്.
അഞ്ച് കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ചന്ദൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്. അപകടത്തിന് ശേഷം നഗരസഭയും സ്കൂൾ അധികൃതരും നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ പൂർണമായി പാലിച്ചില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി നൽകുമെന്നും ചികിത്സാചെലവ് വഹിക്കുമെന്നും നേരത്തെ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അത് നടപ്പായില്ലെന്ന വാദവും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നു.
വാദങ്ങൾ പരിഗണിച്ച കോടതി 2.77 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാൻ ഗ്രേറ്റർ ബെംഗളൂരു അതോറിറ്റിയോട് നിർദേശിച്ചു. അപകടം നടന്ന തീയതി മുതൽ ആറ് ശതമാനം പലിശയും നൽകണം. കൂടാതെ ചന്ദന്റെ മകൾക്ക് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനും കോടതി സ്കൂൾ അധികൃതരോട് നിർദേശിച്ചു.
നഗരത്തിലെ മരങ്ങളുടെ പരിപാലനം, അപകടസാധ്യതയുള്ള മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലഭിക്കുന്ന പരാതികളിൽ സമയബന്ധിതമായി നടപടി സ്വീകരിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും കോടതി ഉത്തരവ് ശ്രദ്ധേയമാണ്.