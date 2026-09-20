ന്യൂദൽഹി: ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സാംസ്കാരിക, സമുദ്ര ബന്ധങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് എംബസി വക്താവ് യു ജിംഗ് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കിട്ടു. ഒരു ചൈനീസ് വ്യക്തി കേരളത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിലും പ്രാദേശിക സംസ്കാരത്തിലും അത്ഭുതപ്പെടുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം. അവർ “നന്ദി, കേരളം” എന്ന് പറയുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം.
“600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, മഹാനായ ചൈനീസ് കപ്പൽ സഞ്ചാരി ഷെങ് ഹി കുറഞ്ഞത് ആറ് തവണ കേരളം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന്, ഒരു ചൈനീസ് സ്വാധീനശക്തിക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുമായി അതേ സ്വാഭാവിക ബന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നു” – വീഡിയോ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ചൈനീസ് എംബസി വക്താവ് എഴുതി.
https://x.com/ChinaSpox_India/status/2101
പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പരാമർശം
യു ജിങ്ങിന്റെ ഈ പോസ്റ്റ് ചരിത്രപരമായ ബന്ധങ്ങളെ ആധുനിക ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മിംഗ് രാജവംശത്തിന്റെ കാലത്ത് ഷെങ് ഹെ തന്റെ കടൽ യാത്രകൾക്ക് പ്രശസ്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രകൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെത്തി, മലബാർ തീരം ഈ സമുദ്ര ബന്ധങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു.
നൂറ്റാണ്ടുകളായി അറബ്, ചൈനീസ്, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ വ്യാപാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര വ്യാപാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് കേരളത്തിലെ മലബാർ തീരം. സമകാലിക ടൂറിസവും സാംസ്കാരിക അനുഭവങ്ങളുമായി ഈ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം വീഡിയോയിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ
വീഡിയോയിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടുള്ള ചൈനീസ് സ്ത്രീയുടെ നന്ദി പ്രകടനം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക ബന്ധത്തെയും ടൂറിസത്തെയും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് യു ജിങ്ങിന്റെ പോസ്റ്റ്.