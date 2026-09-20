ന്യൂദൽഹി: സുപ്രീം കോടതി, പരിസ്ഥിതിയുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടി ആൽമരം പോലെ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം. സംരക്ഷണവും വികസനവും പരസ്പരവിരുദ്ധമല്ല, എന്നാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ (എൻജിടി) സംഘടിപ്പിച്ച “ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഡൈനാമിക്സ്” എന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും ജുഡീഷ്യറിയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ദീർഘമായി സംസാരിച്ചു. ഭരണഘടനയിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഭരണഘടനയിലെ വാക്കുകൾ വെറും വിത്തുകൾ മാത്രമാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് പറഞ്ഞു. മുളയ്ക്കുന്നതിനും ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിനും അവയ്ക്ക് ജുഡീഷ്യൽ ധാരണയുടെ പരിപോഷണം ആവശ്യമാണ്. സുപ്രീം കോടതി ഈ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് വെറും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമല്ല, മറിച്ച് സ്വയം സംരക്ഷണമാണെന്ന് കോടതിയുടെ വിധിന്യായങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിന്റെ തുടർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു നിക്ഷേപമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻകൈയെടുത്തുള്ള സമീപനത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, മലിനീകരണ രഹിത പരിസ്ഥിതിക്കുള്ള അവകാശം സുപ്രീം കോടതി ആർട്ടിക്കിൾ 21 ൽ നേരിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി മൗലികാവകാശമാക്കിയതായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് പറഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള നീതിന്യായ സമീപനത്തിന്റെ ഈ തുടർച്ച ഇന്നുവരെ തുടരുകയാണെന്നും അടുത്തിടെ സുപ്രീം കോടതി പരിസ്ഥിതി കേന്ദ്രീകൃത ആനുപാതികത എന്ന ആശയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.