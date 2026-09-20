പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിൽ അരവണ പ്രസാദ വിതരണത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം തുടരുന്നു. നിലവിൽ ഒരു തീർത്ഥാടകന് ഒരു ടിൻ അരവണ മാത്രമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് നൽകുന്നത്. അരവണ പ്ലാന്റിന്റെ പുനർനിർമാണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നടക്കുന്നതിനാൽ ഉൽപാദനം നിലച്ചതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
കന്നിമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ടിൻ അരവണയുടെ കരുതൽ ശേഖരം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സന്നിധാനത്ത് എത്തിയതോടെ കരുതൽ ശേഖരം അതിവേഗം കുറഞ്ഞു.
അരവണ ലഭിക്കുന്നതിനായി കൗണ്ടറുകളിൽ എത്തിയ ഭക്തർക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു ടിൻ മാത്രമേ നൽകൂ എന്ന് അറിയിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിഷേധമുണ്ടായത്. നീണ്ട നിരയിൽ കാത്തുനിന്ന ശേഷമാണ് നിയന്ത്രണ വിവരം അറിയുന്നതെന്ന പരാതിയും തീർത്ഥാടകർ ഉന്നയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അരവണ കൗണ്ടറിന് മുന്നിൽ ഭക്തർ ബഹളംവെച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.
സാധാരണയായി ഒരു തീർത്ഥാടകന് മൂന്ന് ടിൻ വരെ അരവണ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിലവിൽ വിതരണം ഒരു ടിന്നായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയ ഭക്തജനത്തിരക്ക് ഉണ്ടായതോടെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് പരമാവധി തീർത്ഥാടകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വിശദീകരണം.
അരവണ ഉൽപാദന പ്ലാന്റിൽ നിലവിൽ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നില്ല. പ്ലാന്റിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഉൽപാദനശേഷി വർധിപ്പിക്കാനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പദ്ധതി. നിലവിലെ യന്ത്രവത്കൃത പ്ലാന്റിന് പ്രതിദിനം ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം ടിൻ വരെ അരവണ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണുള്ളത്. നവീകരണത്തോടെ ഇത് കൂടുതൽ ഉയർത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടായ വലിയ ഭക്തജനത്തിരക്കാണ് നിലവിലെ അരവണ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിയതെന്ന് ബോർഡ് പറയുന്നു. കരുതൽ ശേഖരം കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ അരവണ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത് പ്രതിസന്ധിക്ക് ആക്കം കൂട്ടി.