ന്യൂദല്ഹി: 1980-ൽ, ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം 356 ഉപയോഗിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്തെ ഒമ്പത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ പിരിച്ചുവിട്ടു എന്നത് സത്യമല്ലേ? ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായി ചരിത്രത്തില് പെരുമാറിയിട്ടുള്ള കോണ്ഗ്രസിന്റെ നേതാവായ രാഹുല്ഗാന്ധി എന്തിനാണ് ഇലക്ഷന് കമ്മീഷനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്?- ബിജെപി ദേശീയ ജനറല് സെക്രട്ടറി സ്മൃതി ഇറാനി ചോദിച്ചു.
“ബിജെപിയെ പരിഹസിക്കാൻ ശ്രമിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ ഇരുണ്ട ചരിത്രമാണ് തുറന്നുകാട്ടിയത്. 1980-ൽ, ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം 356 ഉപയോഗിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്തെ ഒമ്പത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ പിരിച്ചുവിട്ടു. 2005-ൽ യുപിഎ ഭരണകാലത്ത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ബിഹാർ നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ടു എന്നത് സത്യമല്ലേ?- സ്മൃതി ഇറാനി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ നടപടി ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ ആവർത്തിച്ച് ആക്രമണം നടത്തുന്നത്? ആരുടെ അജണ്ടയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്?”- സ്മൃതി ഇറാനി ചോദിച്ചു.