ന്യൂദല്ഹി: ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ പേരില് മാത്രം ഒരേ വേതനത്തിന് അവകാശമുണ്ടാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. കേരളത്തിലെ ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂള് ടീച്ചര് (എച്ച്എസ്എസ്ടി) ജൂനിയര് അദ്ധ്യാപകര് ഉന്നയിച്ച ശമ്പള തുല്യതാ ആവശ്യം തള്ളിയാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.
നേരിട്ടുള്ള നിയമനം വഴി എച്ച്എസ്എസ്ടി ജൂനിയര് അദ്ധ്യാപകരായവര്ക്കും സ്ഥാനക്കയറ്റം, സ്ഥലംമാറ്റം തുടങ്ങിയ മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ എച്ച്എസ്എസ്ടി വിഭാഗത്തിലെത്തിയ അദ്ധ്യാപകര്ക്കും ഒരേ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹര്ജിയിലെ ആവശ്യം. എന്നാല് സമാന ജോലിക്ക് സമാന വേതനം എന്ന തത്വം യാന്ത്രികമായി പ്രയോഗിക്കാനാകില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദിപാങ്കര് ദത്ത, ജസ്റ്റിസ് ശീല് നാഗു എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
നിയമന രീതി, യോഗ്യത, മുന്പരിചയം, ഉത്തരവാദിത്തം, സേവന പശ്ചാത്തലം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും ശമ്പള തുല്യത പരിഗണിക്കുമ്പോള് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സ്ഥാനക്കയറ്റം വഴി എച്ച്എസ്എസ്ടി വിഭാഗത്തിലെത്തിയ അദ്ധ്യാപകര് നേരത്തെ താഴ്ന്ന ക്ലാസുകളിലെ അദ്ധ്യാപകരായി വര്ഷങ്ങളോളം സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. ഈ മുന്സേവനവും അനുഭവസമ്പത്തും നേരിട്ട് നിയമനം ലഭിച്ച അദ്ധ്യാപകരില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഘടകമാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി.
ഒരേ സ്ഥാപനത്തില് സമാനമായ ചുമതലകള് നിര്വഹിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രം ശമ്പള തുല്യത ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനുള്ള മതിയായ കാരണമല്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. നേരിട്ട് നിയമിതരായ എച്ച്എസ്എസ്ടി ജൂനിയര് അദ്ധ്യാപകര്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം, സ്ഥലംമാറ്റം വഴി എത്തിയ അദ്ധ്യാപകരുടേതിന് തുല്യമായ വേതനം അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല.