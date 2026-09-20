കൊച്ചി: ജന്മഭൂമി രാമകഥാ ദേശീയ കോണ്ക്ലേവില് ഇന്ന് രാവിലെ 9.30ന് രാമായണത്തിലെ പരിസ്ഥിതി ജ്ഞാനവും സുസ്ഥിര ജീവത ദര്ശനവും എന്ന വിഷയത്തില് പാനല് ചര്ച്ച നടക്കും. ജന്മഭൂമി എഡിറ്റര് കെ.എന്.ആര്. നമ്പൂതിരി, പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകരായ ഡോ.എന്.സി. ഇന്ദുചൂഡന്, ഡോ. സി.എം. ജോയി, അദ്ധ്യാപികമാരായ എം.പി. ബിന്ദു, ജ്യോത്സന എന്നിവര് സംസാരിക്കും.
11ന് ഹിന്ദി മേഖലയിലെ രാമകഥ പാരമ്പര്യം എന്ന വിഷയത്തില് ഡോ. അംബാ ശങ്കര് വാജ്പേയിയും
12ന് വടക്ക് കിഴക്കന് ഭാരതത്തിലെ രാമകഥ പ്രചാരണം പണ്ഡിതന് വൈഭവ് ഭൂഷണ് ത്രിപാഠിയും സംസാരിക്കും.
ഉച്ചയ്ക്ക് 2ന് ബംഗാളിലെ സംസ്കാരവും കൃതിവാസ രാമായണവും എന്ന വിഷയത്തില് ഡോ. റാം ബിനോയ് റേ സംസാരിക്കും.
3ന് സമാപന സമ്മേളനത്തില് കാലടി ശൃംഗേരി മഠത്തിലെ പ്രൊഫ. പി.വി. രാജരാമന് രാമകഥ പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ജൂന അഖാഡ മഹാണ്ഡലേശ്വര് സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതി, എം.ജി. സര്വകലാശാല വൈസ് ചാന്സലര് ഡോ. ഡി. മാവൂത്, ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ. സുരേന്ദ്രന് എന്നിവര് പങ്കെടുക്കും.