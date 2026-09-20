കോഴിക്കോട്: വീട്ടിൽ പരിധിയിൽക്കവിഞ്ഞ് മദ്യം സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ റിമാൻഡിലുള്ള റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കന്പനി മേധാവി ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ, ജപ്തിചെയ്ത സ്വന്തംവീട് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ നടത്തിയതും ദുരൂഹ ഇടപാട്. വീടും 36.25 സെന്റ് സ്ഥലവും ഈട് നൽകി പൊതുമേഖലാബാങ്കിൽനിന്ന് എടുത്ത 13.57 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ കുടിശ്ശികയായതോടെ ബാങ്ക് ഇത് ലേലത്തിന് വെക്കുകയായിരുന്നു. ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതാകട്ടെ ആന്റോയുടെ ഭാര്യാമാതാവിന്റെ പേരിലും.
കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന വസ്തു വെറും രണ്ടുകോടിക്കാണ് ഭാര്യയുടെ അമ്മ ലില്ലിയുടെപേരിൽ തിരിച്ചു പിടിച്ചത്. ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാങ്ക് അധികൃതർ ഇതുവരെ സമ്മതം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. അതിനാൽ, കെട്ടിടനികുതിയടയ്ക്കുന്നതും കൈവശവുമെല്ലാം ഇപ്പോഴും ആന്റോയുടെ പേരിൽത്തന്നെ. നാലുവർഷംമുൻപ് ജപ്തിചെയ്ത ഈ വീട്ടിൽനിന്നാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം അളവിൽക്കൂടുതൽ മദ്യം പിടിച്ചത്.
ഈ വീട് തന്റെ പേരിലല്ലെന്നും അതിനാൽ അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ആന്റോ ഹൈക്കോടതിയിലുൾപ്പെടെ വാദിച്ചിരുന്നു.ഭാര്യാമാതാവാണ് വസ്തു ലേലത്തിലെടുത്തതെന്ന വിവരം മറച്ചുവെച്ച് ബാങ്കിന്റെ പഴയ വിൽപ്പന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആന്റോ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയുംചെയ്തിരുന്നു. . കെട്ടിടനികുതി അടയ്ക്കുന്നത് ആന്റോതന്നെയാണെന്നതടക്കമുള്ള വാദം അംഗീകരിച്ചാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളിയത്.