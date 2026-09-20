തിരുവനന്തപുരം: സ്മാര്ട്ട് പിഡിഎസ് പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആറുമാസമായി റേഷന് വിഹിതം കൈപ്പറ്റാത്ത കാര്ഡുകളെ കണ്ടെത്തി ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും.
എല്ലാ മാസവും 21ന് ഇത്തരം കാര്ഡുകള് കണ്ടെത്തി അടുത്ത മാസം 1 മുതല് റേഷന് വിഹിതം ലഭിക്കാത്തവിധമാണ് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത കാര്ഡിലെ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളും മൂന്ന് മാസത്തിനകം കെവൈസി പൂര്ത്തിയാക്കിയാല് മാത്രമേ കാര്ഡ് വീണ്ടും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളു. സമയപരിധിക്കുള്ളില് കെവൈസി പൂര്ത്തിയാക്കാത്ത കാര്ഡുകള് അസാധുവാക്കി ഡാറ്റാബേസില് നിന്ന് നീക്കും.
സ്മാര്ട്ട് പിഡിഎസ് പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന അവസരത്തില് ഇതു സംബന്ധിച്ച കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ഗുണഭോക്താക്കളെ അറിയിക്കുമെന്ന് പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃകാര്യ കമ്മീഷണര് അറിയിച്ചു.