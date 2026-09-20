ശിവഗിരി: ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന് മഹാപരിനിര്വാണം പ്രാപിച്ചതിന്റെ 99-ാമത് മഹാസമാധി ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന സമ്മേളനം 21ന് ശിവഗിരിയില് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
രാവിലെ 5 ന് വിശേഷാല് പൂജ, ഹവനം, പാരായണം. 6 ന് മഹാസമാധിയില് തിരുവവതാര മുഹൂര്ത്തപൂജ. 8ന് വൈദിക മഠത്തില് അഖണ്ഡനാമജപയജ്ഞം, ഉപവാസയജ്ഞം. 10 ന് മഹാപരിനിര്വാണ സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ശ്രീനാരായണ ധര്മ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ അധ്യക്ഷനാകും. മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് വിശിഷ്ട അതിഥിയാകും. ധര്മ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ് ജനറല് സെക്രട്ടറി സ്വാമി ശുഭാംഗാനന്ദ, സ്വാമി സൂക്ഷ്മാനന്ദ, സ്വാമി ശാരദാനന്ദ, സ്വാമി അവ്യയാനന്ദ, സ്വാമി വിരജാനന്ദ, എംഎല്എമാരായ വി. ജോയ്, വിദ്യാ ബാലകൃഷ്ണന്, വര്ക്കല നഗരസഭ ചെയര്പേഴ്സണ് ഗീത ഹേമചന്ദ്രന് തുടങ്ങിയവര് സംസാരിക്കും.
11.30 ന് പള്ളാത്തുരുത്തി ഗുരുദേവ മഹാസന്ദേശ ശതാബ്ദി സമ്മേളനം മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ അധ്യക്ഷനാകും. സ്വാമി അസംഗാനന്ദഗിരി, സ്വാമി ത്യാഗീശ്വര, ഡോ. പി. ചന്ദ്രമോഹന്, ബി. ജയപ്രകാശ് കല്ലമ്പലം, അനിതാ ശങ്കര് സ്വാമി ശിവനാരായണ തീര്ദ്ധ തുടങ്ങിയവര് സംസാരിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ ഗുരു ധര്മ്മ പ്രബോധനം നല്കും. 2.30ന് ശാരദാ മഠത്തില് ഹോമ യജ്ഞം. 3 ന് ശാരദാമഠത്തില് നിന്നും വൈദിക മഠം ബോധാനന്ദ സ്വാമി സമാധിപീഠം വഴി മഹാസമാധി സന്നിധിയിലേക്ക് കലശ പ്രദക്ഷിണ യാത്ര നടത്തും. 3.30ന് മഹാസമാധിപൂജ കലശാഭിഷേകം, സമൂഹാര്ച്ചന, സമൂഹ പ്രാര്ത്ഥന, ഉപവാസ യജ്ഞ സമാപനം എന്നിവ നടക്കും.