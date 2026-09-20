കൊച്ചി: വാല്മീകി രാമായണം, കമ്പരാമായണം എന്നിവയുടെ കഥ, കാവ്യ താരതമ്യവുമായി പിറവം ചിന്മയ വിശ്വ വിദ്യാപീഠ് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസോ. പ്രൊഫ. ഡോ. എല്. സമ്പത്ത് കുമാര് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം സദസിന് വേറിട്ട അനുഭവമായി. കോണ്ക്ലേവില് കമ്പരാമായണം- തമിഴ് ക്ലാസിക്കല് പാരമ്പര്യം എന്ന വിഷയത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
വാല്മീകി രാമാണവുമായി ചേര്ന്ന് നില്ക്കുന്ന രചനാ ശൈലിയാണ് കമ്പരുടെതെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കമ്പന് തന്റെ മുന്ഗാമികളാല് എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു എന്നതും അതുപോലെ പിന്നീടുള്ള കവികളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
വാല്മീകി രാമായണത്തിന്റെ കഥയെ തമിഴ് ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും അതുല്യമായ ഭാവനയുടെയും സമന്വയത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച കൃതിയാണ് കമ്പരാമായണം. തമിഴ്നാടിന്റെ ജീവിതരീതികളും ആചാരങ്ങളും പ്രകൃതിഭംഗിയും കാവ്യത്തില് പ്രതിഫലിക്കുന്നു.
ആരംഭം മുതല് അവസാനം വരെ ഒരേ ശൈലിയിലാണ് അവതരണം. ശ്രീരാമനെ ദൈവിക സ്വരൂപമായും മഹത്തായ മനുഷ്യനായും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വാല്മീകിയുടെ കഥയെ അതേപടി പകര്ത്താതെ പല സന്ദര്ഭങ്ങളും സ്വന്തം ഭാവനയിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ധര്മ്മം, സത്യം, നീതി, സ്നേഹം, ത്യാഗം തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങള്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്കുന്നു. കമ്പ രാമായണത്തില് ഹനുമാന്റെ പഞ്ചഭൂത വര്ണ്ണനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതും വിശദമായി തന്നെ അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു.
യോഗത്തില് തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവ. സംസ്കൃതം കോളജ് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജ്യോതിഷത്തിലെ പ്രൊഫ. പി.ഇ. ഈശ്വരന് നമ്പൂതിരി അധ്യക്ഷനായി. അദ്ദേഹം നടത്തിയ സംസ്കൃത ആമുഖ അവതരണവും സദസിന് വേറിട്ട അനുഭവമായി. വാല്മീകി മഹര്ഷി രാമായണം രചിക്കാനിടയായ സാഹചര്യം അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. തീവ്രമായ ദുഃഖത്തില് നിന്ന് മോചനം നേടാനായി ബ്രഹ്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെയാണ് രാമായണം പിറവിയെടുത്തതെന്ന് പി.ഇ. ഈശ്വരന് വിവരിച്ചു.