മേടം രാശി (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽഭാഗം): ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങളും തൊഴിലിടത്തിൽ വലിയ മതിപ്പുണ്ടാക്കും. വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനായുള്ള ഔദ്യോഗിക യാത്രകൾ പ്രയോജനകരമായി മാറും. നിർണ്ണായക ഇടപാടുകളിലും കോർപ്പറേറ്റ് ചർച്ചകളിലും വിവേകപൂർവ്വമായ നയതന്ത്രജ്ഞത പുലർത്തുന്നത് നേട്ടങ്ങൾ ഭദ്രമാക്കും.
ഇടവം രാശി (കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, രോഹിണി, മകയിര്യം ആദ്യ പകുതിഭാഗം): പ്രവർത്തനക്ഷമത നിലനിർത്താൻ ദൈനംദിന ചിട്ടകൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബജറ്റിലെ അനാവശ്യ ചോർച്ചകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് തടയാൻ കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക ഓഡിറ്റിംഗ് സഹായിക്കും. വിപണിയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കാതെ കരാറുകളുടെ വസ്തുതകൾ സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കുക. സംഭാഷണങ്ങളിലെ സംയമനം വ്യാവസായിക സൗഹൃദങ്ങളെ ഊഷ്മളമാക്കും.
മിഥുനം രാശി (മകയിര്യം അവസാന പകുതിഭാഗം, തിരുവാതിര, പുണർതം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം): പങ്കാളിത്ത സംരംഭങ്ങളിലും ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകളിലും പുതിയ ഉണർവ്വും വ്യക്തതയും ദൃശ്യമാകും. ബിസിനസ്സ് പാർട്ണർമാരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് പുതിയ വരുമാന സാധ്യതകൾ തുറക്കും. വിശ്വസ്തരായ സൗഹൃദങ്ങൾ വഴി പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ലഭ്യമാകും. ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നത് ഉല്പാദനപ്പിഴവുകൾ ഒഴിവാക്കും.
കർക്കിടകം രാശി (പുണർതം അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം): തൊഴിലിടത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെയും സംഘടനാ പ്രതിസന്ധികളെയും കാര്യനിർവ്വഹണ വൈദഗ്ദ്ധ്യം കൊണ്ട് വിജയകരമായി മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. ദീർഘകാലമായുള്ള പ്രവർത്തന തടസ്സങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തും. എതിർപ്പുകളെ പക്വതയോടെ നേരിടുക. അനാവശ്യ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതെ നിശ്ചിത സമയപരിധികൾക്കുള്ളിൽ കർമ്മപദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ മുൻഗണന നൽകുക.
ചിങ്ങം രാശി (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാൽഭാഗം): വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിലും ഗവേഷണങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾക്ക് പ്രശംസനീയമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ തലമുറയുടെ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനായി ക്രിയാത്മക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കും. വിപണിയിലെ തിടുക്കത്തിലുള്ള മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക. തന്ത്രപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് പദവി സുരക്ഷിതമാക്കും.
കന്നി രാശി (ഉത്രം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതിഭാഗം): തൊഴിൽ-ജീവിത സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശ്രദ്ധ നൽകും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും സ്ഥാവര ആസ്തികളുടെ നവീകരണത്തിനുമുള്ള ആലോചനകൾ പുരോഗമിക്കും. പങ്കാളികളിൽ നിന്നുള്ള ഉറച്ച പിന്തുണ കർമ്മരംഗത്തിന് കരുത്താകും. അനാവശ്യ ചിന്താഭാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളിൽ ഉയർന്ന ഉത്തരവാദിത്തബോധം പുലർത്തുന്നത് നേട്ടം നൽകും.
തുലാം രാശി (ചിത്തിര അവസാന പകുതിഭാഗം, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം): നിശ്ചിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉന്മേഷവും ധൈര്യവും ലഭിക്കുന്ന ദിനമാണിത്. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സഹകരണം പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് കരുത്തേകും. ആശയവിനിമയങ്ങളിലെ തെളിമ വിപണിയിൽ അനുകൂല ഫലം നൽകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മതിയായ പഠനം നടത്തുക. ധനകാര്യത്തിൽ മിതത്വം പാലിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനമൂലധനം സുരക്ഷിതമാക്കും.
വൃശ്ചികം രാശി (വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട): സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുകയും കുടിശ്ശികയായി നിന്നിരുന്ന ഫണ്ടുകൾ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. മാന്യമായ ആശയവിനിമയ ശൈലി ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. അനാവശ്യ പ്രവർത്തനച്ചെലവുകൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക. തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാവിയെ കൂടുതൽ സുഭദ്രമാക്കും.
ധനു രാശി (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യ കാൽഭാഗം): നേതൃസ്ഥാനം വിജയകരമായി ഏറ്റെടുക്കാനും ടീം അംഗങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്ന അനുകൂല ദിനമാണിത്. വ്യക്തിഗത സ്വാധീനം ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകളിൽ മുൻതൂക്കം നൽകും. തിടുക്കത്തിലുള്ള കരാറുകൾ ഒഴിവാക്കി ശാന്തമായ വിശകലനത്തോടെ മുന്നേറുന്നത് പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കും.
മകരം രാശി (ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതിഭാഗം): വരവിനൊപ്പം അപ്രതീക്ഷിത ഭരണച്ചെലവുകൾ ഉയരാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ ധനവിനിയോഗത്തിൽ കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പാലിക്കുക. വിദേശ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശുഭവാർത്തകൾ ആശ്വാസം പകരും. സുപ്രധാന രേഖകളിലും കരാറുകളിലും ഒപ്പുവെക്കുമ്പോൾ സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കുക. അപരിചിതരുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ പൂർണ്ണ ജാഗ്രത പുലർത്തുക.
കുംഭം രാശി (അവിട്ടം അവസാന പകുതിഭാഗം, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം): ദീർഘകാല വാണിജ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും വൈവിധ്യമാർന്ന വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വിശ്വസ്തരായ പങ്കാളികളോടൊപ്പം നടപ്പിലാക്കുന്ന സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ വലിയ വിജയമായി മാറും. പൊതുവേദികളിലും വ്യവസായ സമൂഹത്തിലും പദവി ഉയരും. വലിയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ഉറപ്പാക്കുക.
മീനം രാശി (പൂരൂരുട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി): ഔദ്യോഗിക മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതിയും ഉയർന്ന ഭരണ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വിപണിയിൽ നവീനമായ വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നത് ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഉന്നത മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് മികച്ച പിന്തുണ ലഭ്യമാകും. അനാവശ്യ തൊഴിൽസമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ചുമതലകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ മുൻഗണന നൽകുക.
AI ജ്യോതിഷം, അസ്ട്രോളജിക്കൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയത്
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