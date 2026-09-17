മേടം രാശി (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽഭാഗം): മൂലധന ക്രയവിക്രയങ്ങളിലും പ്രധാന നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിലും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ദിനമാണിത്. മുൻകൂട്ടി കാണാത്ത പ്രവർത്തനച്ചെലവുകൾ ഉയരാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ കൃത്യമായ മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് ബജറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. പ്രൊഫഷണൽ തലത്തിൽ അനാവശ്യ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കി ശാന്തമായ ആസൂത്രണത്തോടെ ചുമതലകൾ പൂർത്തിയാക്കുക. അനുഭവസമ്പന്നരായ മുതിർന്ന ഉപദേശകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കും.
ഇടവം രാശി (കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, രോഹിണി, മകയിര്യം ആദ്യ പകുതിഭാഗം): വാണിജ്യ പങ്കാളിത്തങ്ങളിലും ഔദ്യോഗിക കൂട്ടുകെട്ടുകളിലും മികച്ച പരസ്പര ധാരണയും ഏകോപനവും ദൃശ്യമാകും. വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായി നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയങ്ങൾ വഴി ഭാവിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ രൂപപ്പെടും. പൊതുവേദികളിൽ നേതൃത്വപരമായ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും. പുതിയ വിപണി സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സമഗ്രമായ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം നിലനിർത്തുന്നത് ദീർഘകാല സ്ഥിരത സമ്മാനിക്കും.
മിഥുനം രാശി (മകയിര്യം അവസാന പകുതിഭാഗം, തിരുവാതിര, പുണർതം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം): വിപണിയിലെ കടുത്ത മത്സരങ്ങളെയും തൊഴിലിടത്തിലെ പ്രതിരോധങ്ങളെയും നയതന്ത്രജ്ഞതയും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും കൊണ്ട് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ശാരീരിക സൗഖ്യത്തിനും ചിട്ടയായ വ്യായാമത്തിനും മുൻഗണന നൽകും. ബാധ്യതകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രായോഗികമായ സാമ്പത്തിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെ സ്വന്തം കർമ്മപദ്ധതികളിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നുക.
കർക്കിടകം രാശി (പുണർതം അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം): മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ തൊഴിൽപരമായ കാര്യക്ഷമതയെ ബാധിക്കാതെ നോക്കുക. അക്കാദമിക് രംഗത്തും ഗവേഷണ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ ലഭ്യമാകും. അടുത്ത തലമുറയുടെ ഭാവി പദ്ധതികൾക്കായി ക്രിയാത്മകമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളും. തന്ത്രപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിൽ വിവേകവും മുൻകരുതലും സ്വീകരിക്കുക. ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സമീപനം ഐശ്വര്യത്തിനും ഉന്നതിക്കും വഴിയൊരുക്കും.
ചിങ്ങം രാശി (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാൽഭാഗം): സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ, വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോർപ്പറേറ്റ് നിക്ഷേപ ആലോചനകളിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ദൃശ്യമാകും. മാതൃതുല്യരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾക്കും മുൻഗണന നൽകുക. തൊഴിലിടത്തെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു ശാന്തമായ മാനസികാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കന്നി രാശി (ഉത്രം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതിഭാഗം): സൂര്യന്റെ രാശിമാറ്റവും ബുധന്റെ ഉച്ചസ്ഥിതിയും നേതൃത്വഗുണത്തിനും തീരുമാനങ്ങളിലെ തെളിമയ്ക്കും വലിയ ഊർജ്ജം പകരും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും വിശ്വസ്തരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ കർമ്മപദ്ധതികൾ വേഗത്തിലാക്കും. മാധ്യമ, ആശയവിനിമയ രംഗങ്ങളിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾക്ക് പുതിയ വിപണി സാധ്യതകൾ തുറന്നുകിട്ടും. സാമ്പത്തിക വിനിമയങ്ങളിൽ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെയുള്ള സമീപനം നഷ്ടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കും.
തുലാം രാശി (ചിത്തിര അവസാന പകുതിഭാഗം, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം): സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരിക്കാനും മുൻപ് പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ഉചിതമായ പ്രതിഫലം നേടിയെടുക്കാനും സാധിക്കും. സംഭാഷണങ്ങളിലെ മാന്യതയും കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവും ബിസിനസ്സ് ചർച്ചകളിൽ മുൻതൂക്കം നൽകും. കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളിലും സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും. പുതിയ മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ധനകാര്യ വിദഗ്ദ്ധരുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശി (വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട): ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പുതിയ പദ്ധതികളുടെ തുടക്കത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനും പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചിത സമയപരിധികൾക്കുള്ളിൽ നേടാനും സാധിക്കും. അനാവശ്യ വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നയതന്ത്രപരമായ സംയമനം പാലിക്കുന്നത് നേതൃത്വ പദവികൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കും.
ധനു രാശി (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യ കാൽഭാഗം): ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെലവുകളിൽ കൃത്യമായ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കും. വിദേശ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളിലൂടെ പുതിയ വാണിജ്യ സാധ്യതകൾ തുറന്നുകിട്ടും. ഔദ്യോഗിക കരാറുകളിലും ഭരണപരമായ രേഖകളിലും ഒപ്പുവെക്കുമ്പോൾ വ്യവസ്ഥകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുക. ഔദ്യോഗിക യാത്രകളിൽ സമയകൃത്യത പാലിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി എളുപ്പമാക്കും.
മകരം രാശി (ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതിഭാഗം): വൈവിധ്യമാർന്ന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ലാഭവും പുതിയ ആനുകൂല്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വിശ്വസ്തരായ സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയോടെ സുപ്രധാന പ്രോജക്റ്റുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. പൊതുവേദികളിലും വാണിജ്യ സമൂഹത്തിലും മാന്യമായ പദവി ലഭിക്കും. തിടുക്കം കാട്ടാതെ ക്ഷമയോടെയുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനപ്പിഴവുകൾ ഇല്ലാതാക്കും.
കുംഭം രാശി (അവിട്ടം അവസാന പകുതിഭാഗം, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം): ഔദ്യോഗിക മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വിപണിയിൽ പുതിയ ബിസിനസ്സ് തന്ത്രങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഉയർന്ന നേട്ടം നൽകും. മാനേജ്മെന്റ് തലത്തിൽ നിന്നും മികച്ച പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്തെ അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ മനസ്സിനെ ബാധിക്കാതെ കർത്തവ്യങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ നിർവഹിക്കുക.
മീനം രാശി (പൂരൂരുട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി): ഉപരിപഠനത്തിനും ഉന്നത പ്രൊഫഷണൽ പരിശീലനങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ ഫലവും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും. മുതിർന്ന ഉപദേശകരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കരിയർ വളർച്ചയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകും. തീരുമാനങ്ങളിൽ തികഞ്ഞ വ്യക്തത നിലനിർത്തുക. ചിട്ടയായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം വലിയ മനസ്സമാധാനത്തിനും കർമ്മവിജയത്തിനും കാരണമാകും.
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AI ജ്യോതിഷം, അസ്ട്രോളജിക്കൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയത്
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