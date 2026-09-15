മേടം രാശി (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽഭാഗം): ഔദ്യോഗിക തലത്തിലെ പങ്കാളിത്ത സംരംഭങ്ങളിലും നയപരമായ കരാറുകളിലും പുതിയ ധാരണകൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ദീർഘകാല കോർപ്പറേറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും തന്ത്രപ്രധാന ആശയങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി വിനിമയം ചെയ്യാനും അവസരമൊരുങ്ങും. പുതിയ വാണിജ്യ തന്ത്രങ്ങൾ വിപണിയിൽ പ്രകടമായ മുന്നേറ്റം നൽകും. ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക. സംസാരത്തിലും സാമ്പത്തിക വിനിയോഗത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കും.
ഇടവം രാശി (കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, രോഹിണി, മകയിര്യം ആദ്യ പകുതിഭാഗം): തൊഴിൽ രംഗത്ത് കൂടുതൽ കാര്യനിർവ്വഹണ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അവ നിശ്ചിത സമയപരിധികൾക്കുള്ളിൽ ഭംഗിയായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും. കർമ്മരംഗത്തെ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രവർത്തനക്ഷമത നിലനിർത്താൻ ശാരീരിക സൗഖ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. പ്രധാന കരാറുകളിലും ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും ഒപ്പുവെക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ സുതാര്യതയും കൃത്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നത് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും.
മിഥുനം രാശി (മകയിര്യം അവസാന പകുതിഭാഗം, തിരുവാതിര, പുണർതം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം): വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിലും ഗവേഷണ വിശകലനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ വാർത്തകളും ഔദ്യോഗിക പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകും. വ്യക്തിഗത വൈദഗ്ദ്ധ്യം പൊതുവേദികളിലും ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകളിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങും. വൈകാരികമോ തിടുക്കത്തിലുള്ളതോ ആയ തീരുമാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക. ഏകാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാര്യനിർവ്വഹണ വിജയം ഉറപ്പാക്കും.
കർക്കിടകം രാശി (പുണർതം അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം): തൊഴിൽ-ജീവിത സന്തുലിതാവസ്ഥയും ആഭ്യന്തര സമാധാനവും സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സമയം കണ്ടെത്തും. ഔദ്യോഗിക യാത്രകളിൽ മതിയായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കുക. മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങളിലും വിലപിടിപ്പുള്ള ആസ്തികൾ വാങ്ങുന്നതിലും വിവേകപൂർവ്വമായ മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം നൽകും.
ചിങ്ങം രാശി (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാൽഭാഗം): ആശയവിനിമയ നൈപുണ്യവും തന്ത്രപരമായ അവതരണ മികവും ഉന്നത മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റും. വിവരസാങ്കേതിക രംഗത്തും മാധ്യമ രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾക്ക് പുതിയ വിപണി സാധ്യതകൾ തുറന്നുകിട്ടും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മമായ ആസൂത്രണം അനിവാര്യമാണ്. ബിസിനസ്സ് ചർച്ചകളിൽ വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നയതന്ത്രജ്ഞത പാലിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങളെ സുദൃഢമാക്കും.
കന്നി രാശി (ഉത്രം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതിഭാഗം): സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്താനും പുതിയ മൂലധന സമാഹരണ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകളിലെ പക്വതയാർന്ന സംസാരം വാണിജ്യപരമായ പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. മുൻപ് തടസ്സപ്പെട്ടുപോയ കർമ്മപദ്ധതികൾ വിജയകരമായി പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. അനാവശ്യ ആശങ്കകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ പ്രായോഗികമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
തുലാം രാശി (ചിത്തിര അവസാന പകുതിഭാഗം, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം): ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് മുൻനിരയിൽ നിന്ന് നേതൃത്വം നൽകാൻ സാധിക്കും. പുതിയ അറിവുകൾ നേടുന്നതിനും പ്രൊഫഷണൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സമയം നീക്കിവെക്കും. നേതൃപാടവം തൊഴിലിടത്തിൽ മാന്യതയും പദവിയും വർദ്ധിപ്പിക്കും. തർക്കങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള ചുവടുവെപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി എളുപ്പമാക്കും.
വൃശ്ചികം രാശി (വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട): ഭാവി വ്യാവസായിക പദ്ധതികൾക്കായി കൃത്യമായ ആസൂത്രണവും കണിശമായ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കവും പുലർത്തേണ്ട ദിനമാണിത്. വിദേശ വ്യാപാര സംരംഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ദിശയിൽ പുരോഗമിക്കും. പ്രവർത്തനച്ചെലവുകൾക്ക് കൃത്യമായ മുൻഗണന നൽകി ബജറ്റ് ക്രമീകരിക്കുക. വലിയ ധനകാര്യ ഇടപാടുകളിലും ഭരണപരമായ രേഖകളിലും അതീവ ജാഗ്രത കാട്ടുന്നത് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കും.
ധനു രാശി (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യ കാൽഭാഗം): പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്താനും വിപണി വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്ന മികച്ച ദിനമാണിത്. സമാന ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പ്രവർത്തനപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കും. പ്രൊഫഷണൽ സൗഹൃദങ്ങൾ വഴി മികച്ച വാണിജ്യ അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ഔദ്യോഗിക യാത്രകളിലും അപരിചിതരുമായുള്ള സാമ്പത്തിക വിനിമയങ്ങളിലും വിവേകപൂർവ്വമായ ജാഗ്രത കൈവിടരുത്.
മകരം രാശി (ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതിഭാഗം): തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഉന്നതമായ സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾക്കും ഭരണപരമായ പുതിയ ചുമതലകൾക്കും ശക്തമായ സാധ്യതയുണ്ട്. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഉന്നത അധികാരികളുടെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ മികച്ച സ്വീകാര്യതയുള്ള വാണിജ്യ പദ്ധതികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യും. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് വിദഗ്ദ്ധോപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും.
കുംഭം രാശി (അവിട്ടം അവസാന പകുതിഭാഗം, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം): ഉന്നത പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലും വിദേശ തൊഴിൽ പര്യവേക്ഷണങ്ങളിലും സുപ്രധാന പുരോഗതി ദൃശ്യമാകും. അനുഭവസമ്പന്നരായ മുതിർന്ന ഉപദേശകരിൽ നിന്നും തന്ത്രപ്രധാന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ധനകാര്യത്തിൽ അനാവശ്യ നഷ്ടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസവും സംഘടനാ വിജയവും ഉറപ്പാക്കും.
മീനം രാശി (പൂരൂരുട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി): പുതിയ സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിലവിലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ ചിട്ടയോടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സുകളിൽ സാമ്പത്തിക വരവുചെലവുകൾ കൃത്യമായി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്. മാറ്റങ്ങളെ തന്ത്രപരമായ കരുത്തോടെ നേരിടാൻ സാധിക്കും. ബാഹ്യ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കാതെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക.
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AI ജ്യോതിഷം, അസ്ട്രോളജിക്കൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയത്
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