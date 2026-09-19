മുംബൈ:: ദീപിക പദുക്കോണും രൺവീർ സിംഗും രണ്ടാമതൊരു കുഞ്ഞിന്റെ മാതാപിതാക്കളായിരിക്കുന്നു. രാധാഷ്ടമി ദിനത്തിലാണ് ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളെ വരവേറ്റത്.
“സ്വാഗതം കുഞ്ഞുമോളേ, 19/9/2026” എന്ന് എഴുതിയ ഒരു സംയുക്ത പോസ്റ്റ് അവർ പങ്കുവെച്ചു; അതിൽ ദുഅ, ദീപിക, രൺവീർ എന്നിവരുടെ പേരുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ‘ഈവിൽ-ഐ’ (ദൃഷ്ടിദോഷം തടയുന്നതിനുള്ള ചിഹ്നം) ഇമോജിയോടെയാണ് അവർ ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചത്.
കൃഷ്ണന്റെ മുഖ്യ പത്നിയായ രാധ ദേവിയുടെ ജന്മദിനത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ഉത്സവമാണ് രാധാഷ്ടമി. രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച സെപ്തംബര് 19 ശനിയാഴ്ച രാധാഷ്ടമി ആയിരുന്നു. മുംബൈയിലെ സിദ്ധിവിനായക് ക്ഷേത്രം രൺവീറും ദീപികയും സന്ദർശിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ സന്തോഷവാർത്ത പുറത്തുവന്നത്. 2024-ൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന സമയത്തും, സെപ്റ്റംബർ 6-ന് ഇവർ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുകയും സെപ്റ്റംബർ 8-ന് മകൾ ദുഅയുടെ ജനനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.